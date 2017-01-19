الرئيس بوتفليقة يدين الاعتداء الإرهابي بمدينة قاو المالية

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تعازي لنظيره المالي إبراهيم بوبكر كايتا أدان فيها "تمام الإدانة" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أمس الأربعاء موقع تجمع الآلية العملي المشتركة وخلف العديد من الخسائر البشرية.

وكتب الرئيس بوتفليقة في البرقية يقول : "ذهلت غاية الذهول لنبأ الاعتداء الإرهابي الذي استهدف موقع تجمع الآلية العملية المشتركة (MOC) أمس الأربعاء والذي خلف العديد من الخسائر البشرية".

وأضاف قائلا إن "الجزائر تدين تمام الإدانة هذا الفعل الإجرامي المقيت وتؤكد تضامنها العميق مع الشعب المالي"، "إثر هذا المصاب الجلل، أتقدم إليكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي, بتعازينا الخالصة, راجيا منكم أن تبلغوا أسر وأقارب الضحايا مشاعر تعاطفي وتمنياتي بالشفاء العاجل لجرحى هذا الاعتداء المقيت", يضيف رئيس الجمهورية.

وخلص الرئيس بوتفليقة "هذا, وإنني على يقين من أن الشعب المالي قادر,رغم ما هو عليه من حزن وحداد, على استجماع قواه لتجاوز هذه المحنة ومواصلة سعيه الدؤوب من أجل ترقية وتدعيم الأمن والتنمية والسلم في شمال مالي".

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية