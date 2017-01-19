اتفاقية بين سوناطراك ووزارة الصناعة لصيانة محطات التكرير

تم هذا الأربعاء التوقيع بين مؤسسة سوناطراك ومجمعين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم لصيانة محطات التكرير.

وأكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة خلال حفل التوقيع بأن الهدف من هذه الاتفاقية هو دعم المؤسسات الوطنية وإسهامها في ترقية المنتوج الوطني وتشجيعه ودعم المؤسسات الجزائرية وتطويرها.

أما وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب فقد ركز على ضرورة تقليص فاتورة الاستيراد وتحسين التنافسية والانطلاق في تجسيد منطق المناولة المحلية وهي نابعة من سياسة تنويع الاقتصاد التي أتى بها برنامج رئيس الجمهورية القاضية برفع الاندماج المحلي في كل القطاعات ومنه عقد مجموعة من اتفاقيات الشراكة المحلية من أجل تجسيد قرارات الحكومة في 2017 التي ستخفض حتما من فاتورة الاستيراد.

المصدر : الإذاعة الجزائرية