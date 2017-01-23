بوشوارب :4 مشاريع ضخمة لتحويل الفوسفات تنطلق مارس القادم

كشف وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب عن التوقيع على أربعة مشاريع ضخمة لتحويل الفوسفات مطلع شهر مارس القادم من شأنها مضاعفة الانتاج الوطني من مليون طن إلى 15مليون طن في غضون 2019.

و أكد بوشوارب - على هامش مراسم التوقيع بين مجمعين تابعين لوزارته ومؤسسة سوناطراك لصيانة محطات التكرير- أن "هذا المشروع الإستراتيجي كان مبرمجا منذ سنوات لكنه تأخر بسبب إسناده لوزارة الطاقة سابقا واليوم يعود إلى وزارة الصناعة و المناجم " مضيفا أن الوقت قد حان لتجسيده على أرض الواقع ما سيعطي -حسبه- دفعا جديدا و مكانة قوية لبلادنا في مجال إنتاج الغاز و الفوسفات.