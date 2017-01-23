بوشوارب :4 مشاريع ضخمة لتحويل الفوسفات تنطلق مارس القادم

19/01/2017 - 15:57

  كشف وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب عن التوقيع على أربعة مشاريع ضخمة لتحويل الفوسفات مطلع شهر مارس القادم من شأنها  مضاعفة الانتاج الوطني من مليون طن إلى 15مليون طن في غضون 2019. 

 و أكد بوشوارب - على هامش مراسم التوقيع بين مجمعين تابعين لوزارته ومؤسسة سوناطراك  لصيانة محطات التكرير- أن "هذا المشروع الإستراتيجي  كان مبرمجا منذ سنوات لكنه تأخر بسبب  إسناده لوزارة الطاقة سابقا واليوم يعود إلى وزارة الصناعة و المناجم " مضيفا أن الوقت قد حان  لتجسيده على أرض الواقع ما سيعطي -حسبه- دفعا جديدا و مكانة قوية لبلادنا في  مجال إنتاج الغاز و الفوسفات.  

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الجزائر, اقتصاد

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