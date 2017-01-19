تساقط الثلوج على مرتفعات الغرب و الوسط ابتداء من 600 م

ستشهد مرتفعات غرب و وسط البلاد التي يصل علوها إلى 600 متر تساقطا للثلوج خلال ليلة الخميس, حسبما أعلنه الديون الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.

أما يوم الجمعة فسيتم تسجيل تساقط للثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 800 متر ثم مرتفعات الشرق لاحقا.

و تتمثل الولايات المعنية في تلمسان و النعامة و سيدي بلعباس و البيض وتيارت و سعيدة و شمال الأغواط و الجلفة حيث سيبلغ سمك الثلوج أو يتجاوز 25 سم محليا خلال مدة صلاحية النشرية التي ستمتد من الخميس على الساعة السادسة مساء (18.00سا) إلى السبت على الساعة التاسعة صباحا (09.00سا).

كما سيتواصل تساقط الثلوج على ولايات المدية و البويرة و سطيف و برج بوعريريج و تيزي وزو من الجمعة على الساعة التاسعة ليلا (21.00سا) إلى يوم الأحد عند منتصف النهار (12.00سا) بحيث سيبلغ سمكها أو يتجاوز 25 سم محليا.

