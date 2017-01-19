كان 2017 : الجزائر1 - 2 تونس .. الخـضـر يرهنـون حظـوظهم بالغـابـون

انهزم المنتخب الوطني لكرة القدم بثنائية (2-1) أمام نظيره التونسي لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية لنهائيات كأس أمم إفريقيا بالغابون .

وسجل أهداف المنتخب التونسي كل من عيسى ماندي ضد مرماه في الدقيقة الـ 50 وضاعف السليتي النتيجة عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الـ66 بعد خطأ بدائي من الظهيرالأيسر الجزائري فوزي غولام.

وكانت بداية رفقاء القائد قوية خلال الربع ساعة الأول ، حيث أنقد الحارس التونسي المثلثوثي منتخبه من هدفين محققين لصالح رفقاء القائد ماندي حينما صد رأسية سليماني في الدقيقة 6، وقبلها مخالفة براهيمي في الدقيقة 5 وقذفة قوية من طرف عدلان قديورة أخرجها بصعوبة في الدقيقة الـ11، بينما تألق عسلة في التصدي لكرة خطيرة من وهبي خزري "تونس" من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ10.

وبدأ أداء المنتخب الوطني يتراجع بعد الربع الساعة الأول لصالح المنتخب التونسي الذي هدد شباك في عسلة في غير من مرة عن طريق المهاجم وهبي الخزري مقابل محاولات محتشمة من قبل رفقاء محرز لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .

الشوط الثاني وعلى عكس التوقعات باستفاقة رفقاء محرز ،أحرز المنتخب التونسي هدف السبق عن طريق خطأ من عيسى ماندي أثناء محاولة تصدي لعرضية يوسف المساكني، لتهز الكرة شباك عسلة ، ليتسب خطأ دفاعي آخر في مضاعفة النتيجة لصالح التونسيين بعدما قدم فوزي غولام كرة على طبق من ذهب للمهاجم وهبي خزري ،ثم عرقله داخل منطقة الجزاء متسببا في ركلة جزاء نفذها السليتي بنجاح في ظل أداء باهت لرفقاء براهيمي أحسن عنصر من جانب الخضر.

وانتظر المنتخب الجزائري إلى غاية الدقيقة الـ 91 ليحرز أول أهدافه عن طريق قذفة صاروخية من البديل سفيان هني الذي أخذ مكان براهيمي.

وبهذه الهزيمة يتذيل الخضر"أحد المرشحين بقوة لنيل كان الغابون" المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة مع زيمبابوي التي تنتظرها مباراة أمام المتصدر السينغال على الساعة 20:00 ، والذي يقاسمه كذلك منتخب تونس الصدارة مؤقتا.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية