قيطوني يدعو الى عقلنة استهلاك الطاقة ويكشف تجديد احتياطات سوناطراك

اعتبر الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مصطفى قيطوني اليوم الخميس أن ترشيد و عقلنة استهلاك الطاقة يعد ضروريا بالنسبة لأي سياسة طاقوية كاشفا ،عن تحقيق سوناطراك أزيد من 32 اكتشافا للمحروقات .

وقد شدد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز أثناء معاينته محطة توليد الكهرباء بكدية الدراوش ببلدية بريحان بالطارف على أهمية "اقتصاد الطاقة الكهربائية من خلال استهلاك معتدل يرمي إلى المحافظة على الاستثمارات الهامة المبذولة في هذا المجال".

وقال نفس المسؤول في هذا السياق : "إن الاحتياجات في مجال الطاقة تتطلب استثمارا سنويا بقيمة 1،5 مليار دولار" مضيفا بأن استهلاك الطاقة قد قفز من 4 آلاف ميغاواط في 2004 إلى 13 ألف ميغاواط العام 2016.

كما أكد على أن "منحى استهلاك الطاقة قد انخفض بشكل طفيف بفضل حملة التحسيس المتواصلة منذ أكتوبر الماضي".

وبشأن الطاقات المتجددة اعتبر الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز أن الجزائر قد كسبت ما يكفي من التجربة في هذا المجال منذ إطلاق العملية في الثمانينيات وهي تسير حاليا --كما أضاف-- 14" قرية تتمون بالطاقة الشمسية و تقع بجنوب البلاد بمجموع 400 ميغاواط و تتطلع إلى تجسيد مشروع ب4 آلاف ميغاواط."

كما تفقد الوفد محطة توليد الكهرباء الهجينة بكدية الدراوش بقدرة إجمالية تصل إلى 1140 ميغاواط.

وبعد أن ألح على منح المشروع الموجه لتنمية المجالات السياحية و الفلاحية و الصناعية ذكر الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز بأن 20 بالمائة من المستحقات المقدرة ب640 مليون د.ج تم تحصيلها إلى غاية اليوم.

من جهة أخرى توجه الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز إلى المنطقة السياحية بالبطاح ببلدية بن مهيدي حيث تفقد مركزا لقضاء العطل مخصص لعمال سونلغاز.

وتم بعين المكان تقديم شروح حول منطقة التوسع السياحي من طرف المسؤولين المعنيين الذين أشاروا إلى أن خمسة (5) استثمارات من أصل 29 بهذه المنطقة يتم التكفل بها في مجال الربط بشبكة الكهرباء.

وسينجز هذا المشروع المتربع على 5 هكتارات في آجال حددت ب18 شهرا حسبما ورد في الشروح التي قدمت بعين المكان.

كما أشرف قيطوني الذي كان برفقة والي الطارف محمد لبقة على حفل تشغيل مشروعين للكهرباء الريفية بمنطقة العيون لفائدة ما يقارب 300 منزل قبل أن يدشن المقر الجديد لصندوق الخدمات الاجتماعية و الثقافية لعمال الصناعات الكهربائية و الغازية.

وتوجه الوفد بعد ذلك إلى الحظيرة الصناعية بالمطروحة التي تتربع على 70 هكتارا و تحتضن ما مجموعه 36 مشروعا استثماريا بالإمكان أن يستحدث 3617 منصب عمل و يقوم بوضع حجر الأساس لأول مشروع استثماري و يرأس حفل تسليم عقود الامتياز في تربية المائيات.

تجديد احتياطات سوناطراك: أزيد من 32 اكتشافا في سنة 2016

كد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك أمين معزوزي في حديث تم نشره في تقرير حول الجزائر لسنة 2016 للمجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية (مجموعة أوكسفورد للاعمال) ،أنه تم تحقيق أزيد من 32 اكتشافا للمحروقات.

و أشار معزوزي إلى أن سوناطراك سجلت أزيد من 32 اكتشافا خلال سنة 2016 مقابل 22 في 2015 ،مضيفا بأن 70% بالمائة من استثمارات المجمع مخصصة للبحث واستكشاف و تطوير الحقول النفطية.

و يوضح المسؤول الأول للشركة بأنه علاوة على تجديد احتياطات البترول و الغاز، توجه استثمارات سوناطراك لزيادة الإنتاج و تطوير الحقول النفطية و تمييع الغاز و تكرير و تثمين المنتجات النفطية و الغازية و كذا التسويق و البحث عن أسواق جديدة.

كما ذكر ذات المسؤول بأنه بالرغم من انخفاض الأسعار العالمية للنفط ،فان سوناطراك تبقي على برنامج استثماري "طموح" بأزيد من 70 مليار دولار للسنوات الخمس القادمة لأجل زيادة احتياطاتها في الجزائر و في الخارج و ضمان الأمن الطاقوي للبلد و الحفاظ على سمعته كبلد مصدر للمحروقات الأولية " جدير بالثقة".

و أضاف ذات المتحدث قائلا :"سنلجأ إلى التمويل الذاتي لأجل انجاز البرنامج الاستثماري المذكور. أما فيما يخص مشاريع البيتروكيمياء فسوف ننجزها في اطار الشراكة".

و صرح معزوزي بأن أحد المهام الرئيسية للمجمع تكمن في ضمان الأمن الطاقوي للسوق الوطنية مشيرا إلى أن شركته قد التزمت بتطوير ثلاث محطات لتكرير البترول في شمال البلاد.

و في هذا الصدد، يرتقب استغلال هذه المحطات الجديدة بحلول عام 2020. و انطلاقا من سنتي 2019-2020 ستستعيد سوناطراك دورها التاريخي كمصدر للبنزين و المازوت.

كما ستسترجع سوناطراك التي لازالت تستورد الوقود المكانة التي كانت تحظى بها خلال السبعينات و الثمانينات في سنتي 2019-2020 عندم يوقف المجمع الاستيراد بعد استكمال مشروع اعادة تهيئة مصفاة الجزائر العاصمة و كذا المصافي الجديدة الجاري انجازها.

و عليه فان الشركة ستنتقل من موضع مستورد الى مصدر للوقود. و حسب معزوزي فان النتائج الأولى للبرنامج الطموح لسوناطراك قد "تجسدت" مذكرا بفارق انتاج ايجابي يقدر بأكثر من مليون طن من المنتوجات المكررة في 2016 مقارنة بسنة 2015 اضافة الى تقليص استيراد البنزين و المازوت بقيمة تفوق 710 مليون دولار.

و عن سؤال حول الآفاق الخاصة بالغاز الصخري في الجزائر أوضح معزوزي استنادا الى الادارة الامريكية للمعلومات الطاقوية نشر في سنة 2013 بأن البلد يحتل المركز الثالث في العالم من حيث الموارد المسترجعة تقنيا للغاز الصخري ب 707 تريليون قدم مكعب.

كما أضاف يقول أنه "استنادا الى التقييم الذي قامت به سوناطراك بالتنسيق مع المؤسسات المختصة فان هذا الرقم قد يرتفع علما أن طاقات الغاز الصخري بالجزائر معتبرة".

غير أنه اشار الى أن تطوير الموارد الخاصة بالغاز الصخري ليست مدرجة حاليا في جدول الأعمال علما أن سوناطراك بصدد تقييم هذه الطاقات.

و ضمن تقرير مجموعة أوكسفورد للأعمال تم التاكيد على اساس بقاء ثلثي البلد غير مستكشفة و قرب البلد من السوق الأوربية " فانه تبقى الكثير من الفرص بالنسبة للجزائر مضاعفة انتاجها و عائدات المحروقات حتى في الظرف الحالي المتميز بانخفاض الأسعار".