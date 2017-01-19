انعقاد الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا السبت القادم فى مصر

يلتئم وزراء خارجية دول جوار ليبيا فى اجتماعهم العاشر بعد غد السبت بمصر، وفق ما أعلنه اليوم الخميس، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية (مينا) عن المتحدث قوله ان الاجتماع سيناقش أبرز مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، والشواغل التي تعرقل العملية السياسية. كما سيتم استعراض الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتقديم

الدعم لمختلف أطياف الشعب الليبي، وكذلك المبادرات الهادفة لبناء الثقة بين الليبيين وسبل تشجيعهم على الانخراط الإيجابي في حوار ليبي/ ليبي بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ الاتفاق السياسي المتوصل اليه فى ديسمبر 2015 .

وأوضح المتحدث أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لجهود دول الجوار الليبي الرامية لإيجاد حلول تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها، واستعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية بما يمكنها من مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

وفضلا عن دول جوار ليبيا و هي مصر والجزائر وتونس وتشاد والنيجر سيشارك في الاجتماع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، ومبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية الخاص إلى ليبيا السفير صلاح الجمالي، بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الافريقي في ليبيا جاكايا كيكويتي.