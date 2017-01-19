اتصالات الجزائر تفند وجود شبكة وطنية كبيرة لبيع تذاكر مزورة لتعبئة الانترنيت

فندت اتصالات الجزائر اليوم الخميس وجود شبكة وطنية كبيرة لبيع تذاكر مزورة لتعبئة الانترنيت موضحة بأن هذه التذاكر تباع بصفة غير قانونية فقط من طرف بعض المحلات غير المعتمدة في عدد من الولايات.

و أوضحت المؤسسة في بيان لها بأن "تذاكر التعبئة المزورة التي تم اكتشافها مؤخرا تباع بصفة غير قانونية من طرف بعض المحلات غير المعتمدة في عدد من ولايات الوطن و أن الأمر لا يتعلق بتاتا بشبكة وطنية كبيرة مثلما روجت له بعض وسائل الإعلام".

و أكدت اتصالات الجزائر بأنه "لم يتم تسجيل أي تزوير لبطاقات التعبئة" و ذكر المتعامل بأن بطاقات التعبئة "ايدوم ADSL" و "الجيل الرابع LTE" تباع في وكالاته التجارية و في الأكشاك المتعددة الخدمات و مقاهي الانترنيت المعتمدة من طرف اتصالات الجزائر".