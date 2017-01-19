وفاة شخصين من جنسية إفريقية وجزائرية بسبب إنهيار جزء من بناية بحيدرة

تسبب إنهيار جزء من بناية بسبب انهيار صخري على مستوى إحدى البنايات بحي سيدي يحي ببلدية حيدرة اليوم الخميس في وفاة شخصين من جنسية جزائرية وإفريقية حسبما أفاد به المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية لولاية الجزائر الملازم الأول خالد بن خلف الله.

وأشار المصدر أن سقوط جزء من بناية في حدود الساعة 17 سا و25 د جراء انهيار صخري بسبب أشغال كانت تقوم بها مؤسسة خاصة لصالح أحد الخواص على مستوى 34 شارع بوانت دي بان بمنطقة سيدي يحي ببلدية حيدرة أدى إلى وفاة عاملين من جنسية إفريقية وجزائرية بعد أن ردما تحت التراب بسبب قوة الإنهيار .

وأشار المصدر أن مصالح الحماية المدنية إنتشلت جثتي العاملين وسخرت خلال العملية سيارتي إسعاف وشاحنيتن للإطفاء.

وتنقلت مصالح بلدية حيدرة ومصالح الأمن الى عين المكان للوقوف عند مستوى الضرر وأسباب الإنهيار.