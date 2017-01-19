حريق مهول بالإقامة الجامعية جيلالي اليابس للبنات ببن عكنون

شب حريق مهول على مستوى الإقامة الجامعية للبنات ببن عكنون بالعاصمة اليوم الخميس دون تسجيل أي خسائر في الأرواح, حسبما كشف عنه المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية لولاية الجزائر الملازم الأول خالد بن خلف الله.

وأوضح المصدر أن الحريق شب في حدود الساعة 17 سا و46 د بالإقامة الجامعية للبنات "جيلالي اليابس" ببلدية بن عكنون وذلك على مستوى إحدى الشاليهات الذي يتكون من طابق أرضي و طابق أول. ويجهل لحد الساعة سبب الحريق الذي إلتهم الأفرشة والبطانيات.

وأشار ذات المصدر أن مصالح الحماية المدنية سخرت خلال العملية 5 شاحنات إطفاء و سيارتي إسعاف وتم التكفل النفسي بالمقيمات بسبب الذعر الذي إنتباهن بسبب هول الحريق .

و قد تنقلت مصالح الأمن لعين المكان لتحقيق في سبب الحريق.