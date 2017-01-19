كــان 2017 : السنغال 2-0 زيمبابوي .. أسود التيـرانغـا أول المتـأهليـن للـدور ربع نـهائـي

حسم المنتخب السينغالي تأهله إلى الدور الثاني من كأس أمم إفريقيا الجارية بالغابون بعد فوزه بثنائية نظيفة أمام زيمبابوي لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية التي تضم الجزائر وتونس وأيضا.

ودخل المنتخب السينغالي المباراة بقوة حيث تمكن من تسجيل هدفين قبل انقضاء الربع ساعة الأول عن طريق ساديو ماني في الدقيقة الـ10 بعد استقبال تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء ليودعها في شباك الحارس موكوروفا ، قبل أن يضيف الهدف الثاني للسنغال من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة بعد أربع دقائق فقط من إحراز الهدف الأول.

وكادت النتيجة تكون أثقل لصالح أسود التيرانغا الذين سيطروا باطول والعرض على أطوار المباراة لولا براعة حارس زيمبابوي واستماتة الدفاع الذي فوت على رفقاء ضيوف إضافة أهداف أخرى.

ورفع المنتخب السنغالي رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، ليتصدر المجموعة الثانية، في حين تجمد رصيد زيمبابوي عند نقطة واحدة في المركز الرابع من المجموعة، واحتلت تونس المركز الثاني بـ3 نقاط، بعد فوزها على الجزائر التي تحتل المركز الثالث بنقطة.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية