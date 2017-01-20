مقتل 33 شخصا في قصف واشتباكات بين القوات السورية و المعارضة

قتل 33 شخصا بينهم 6 أطفال وخمسة نساء، في قصف واشتباكات بين القوات السورية و المعارضة بعدة مناطق بسوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت مصادر إعلامية هذا الجمعة قولها "إن بلدة مضايا بريف دمشق وعدة مناطق بعين الفيجة بوادي بردى تعرضوا للقصف" مشيرة إلى "اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات السورية و المعارضة المسلحة في غوطة دمشق الشرقية وعدة محاور في وادي بردى" .

و في دير الزور، أعلن المرصد السوري ان تنظيم "داعش" الارهابي استهدف بقذائف صاروخية مواقع تابعة للقوات السورية في محيط مطار المدينة العسكرية.

و أشار المرصد إلى تعرض عدة أحياء بالمدينة والمنطقة الواقعة غرب مطارها العسكري و بلدة حطلة في ريفها الشرقي إلى قصف من قبل القوات السورية.

المصدر : وكالات