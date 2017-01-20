عودة الاضطرابات الجوية بولايات الوسط و الشرق حسب نشرية للأرصاد الجوية

بعد الاضطراب الذي مس نهاية الاسبوع المناطق الغربية للوطن، ستعرف هذه الليلة تقلبات جوية بتساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى و الشرقية التي يتراوح علوها بين 800 و 900 متر ويدوم هذا الاضطراب إلى غاية السبت .

وستعرف بعض مناطق الوسط والشرق تقلبات في الطقس ابتداءا من ليلة اليوم حيث قالت المكلفة بالإعلام لدى الأرصاد الجوية هوارية بن رقطة في اتصال للقناة الأولى بأن "هذا الاضطراب سوف يتوجه تدريجيا إلى ولايات الوسط والشرق والمناطق التي يصل علوها بين 800 و 900 متر.

والولايات المعنية بهذه الثلوج هي كل من :

و تتمثل الولايات المعنية في تلمسان و النعامة و سيدي بلعباس و البيض وتيارت و سعيدة و شمال الأغواط و الجلفة المدية ،إضافة إلى بعض المناطق الشرقية مثل البويرة، برج بوعريريج ، سطيف وكذا تيزي وزو حيث سيبلغ سمك الثلوج أو يتجاوز 25 سم محليا وهذا ابتداء من هذا الجمعة على الساعة التاسعة ليلا إلى غاية منتصف نهار الأحد".



المصدر : الإذاعة الجزائرية