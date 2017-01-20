بن غبريت : برنامج لاستدراك الدروس الضائعة بسبب سوء الأحوال الجوية

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الخميس إعداد برنامج خاص لاستدراك الدروس الضائعة جراء غلق بعض المؤسسات التربوية بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها عدة ولايات.

وأوضحت بن غبريت على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للرد عن الاسئلة الشفوية أن" نسبة التأخر متفاوتةبين المؤسسات التربوية و ولايات الوطن مشيرة إلى أنه تم خلال اللقاء الذي جمعها بهيئة التفتيش

الأسبوع الماضي الاتفاق على إعداد برنامج يسمح بتركيز الإهتمام خلال الثلاثي الثاني حول مرافقة المفتشين للأساتذة لتعويض الدروس الضائعة".

وأضافت أن للأستاذ حرية التصرف لإستدراك هذه الدروس من خلال سلطته التقديرية الخاصة بتنظيم الوقت وتقسيمه بالشكل الذي يضمن تعويضها كاملة

و بخصوص اللقاءات الثنائية التي شرعت فيها وزارة التربية الثلاثاء الماضي وشهدت استقبال مكتب الإتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين أشارت بن غبريت إلى أن المعيار في اختيار النقابات يعود"للأقدمية" مجددة التأكيد بأنها ستقوم باستقبال النقابات الأخرى خلال الاسابع القادمة.

من جانب أخر كشفت الوزيرة عن تنظيم ندوة وطنية بولاية بسكرة منتصف شهرفيفري المقبل لضبط بروتوكول عملي لفائدة المفتشين حتى يتمكنوا من تكوين الاساتذة والتكفل بشكل أحسن بصعوبات التعلم لدى التلاميذ".

كما أكدت أن قطاعها قرر "فتح استشارة حول التقييم البيداغوجي بداية من ذات الشهر و التي سيكون فيها للمعلم دور مهم في اثراء النقاش حول هذه المسألة

و بخصوص مستوى المؤسسات التربوية بولايات الجنوب أكدت الوزيرة أنها حققت نتائجا "مرضية" في 2016 , مشيدة بالمجهودات المبذولة من طرف مترشحي البكالوريا

لولايات الجنوب خلال السنة الماضية الذين تحصل بعضهم على البكالوريا بمعدل يفوق 18 من 20 .

المصدر : الإذاعــة الجزائرية