اداؤهــم لم يرق لتطلعات الأنــصار .. عناوين هذا الجمعة تنتقد ''الخضر'' بقــوّة

انتقدت الصحافة الجزائرية الصادرة هذا الجمعة بشدة المنتخب الوطني لكرة القدم على خلفية خسارته أمام نظيره التونسي (2-1) برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كاس أمم لاأفريقيا المقامة بالغابون.

وتضاءلت حظوظ منتخب الجزائر في بلوغ الدور ربع النهائي, حيث يتذيل مجموعته مناصفة مع منتخب زيمبابوي بنقطة واحدة, فيما صعدت تونس إلى مركز الوصافة متخلفة بثلاث نقاط عن السنغال أول المتأهلين إلى الدور المقبل.

ولم تكن الصحافة الجزائرية رحيمة لا بلاعبي المنتخب ولا بمسؤوليه, حيث هاجمت اليومية المتخصصة "الهداف" مدرب ''الخضر'', البلجيكي جورج ليكانس, وقالت "ليكانس يقود الخضر إلى الهاوية".

في حين انتقدت زميلتها "كومبتيسيون" خيارات رئيس الاتحاد الجزائري, محمد روراوة, الذي تعاقد مع ثلاثة مدربين في ظرف 10 أشهر, وقالت في عنوانها الرئيسي "روراوة يلعب ويخسر".

أما يومية "الشروق" فاختصرت الموضوع في كلمة واحدة تحمل الكثير من المعاني والدلالات وكتبت بالبنط العريض "الكارثة".

في حين اختارت "الخبر" عنوانا يعكس ربما شعور غالبية الجزائريين وذكرت "بعد الخيبة..الصدمة", مشيرة إلى افلاس المنتخب وافتقاده للروح والانضباط.

كما تكلمت "الوطن" أيضا عن " خيبة الأمل".