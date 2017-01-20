الولايات المتحدة تجدد امتنانها للجزائر في ذكرى تحرير الرهائن الأمريكيين في إيران

تنظم السفارة الأمريكية بالجزائر حفلا بمناسبة الذكرى الـــ 36 لاتفاقات الجزائر التي سمحت بتحرير الدبلوماسيين الأمريكيين الذين تم احتجازهم كرهائن في إيران لتجديد "امتنان الحكومة والشعب الأمريكيين للجزائر"، حسبما أكده بيان للسفارة الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة "تعرب عن امتنانها الخالص للجزائر على جهودها التي أفضت إلى تحرير الدبلوماسيين الأمريكيين ال52 الذين تم احتجازهم كرهائن في إيران مضيفا أن السفير الأمريكي بالجزائر يوان أ. بولاشيك " ينظم حفلا على شرف الدبلوماسيين الجزائريين الذين ساهموا في التفاوض حول هذا الاتفاق".

في الرابع نوفمبر من 1979 اقتحم متظاهرون السفارة الأمريكية في طهران ونجم عن ذلك أزمة الرهائن في طهران. وفي 1980-1981 تدخلت الجزائر كوسيط في الأزمة.

وقام كاتب الدولة الأمريكي المساعد وارن كريستوفر انذاك برحلة مكوكية بين الجزائر وواشنطن وتوصل إلى اتفاق تم بموجبه تحرير الرهائن مقابل رفع العقوبات المفروضة على ايران.

و سمح التوقيع على اتفاق الجزائر في 19 جانفي 1981 من طرف السيد كريستوفر ووزير الشؤون الخارجية الأسبق محمد صديق بن يحيى بتحرير الرهائن و وصولهم إلى الجزائر في 20 جانفي 1981