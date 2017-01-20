دراسة طبية تحذر من كثرة الجلوس لساعات طويلة

توصل باحثون أمريكيون من خلال تقييم حالات أكثر من 1,500 سيدة مسنة أعتدن على الجلوس لساعات طويلة ومارسن النشاط الحركي والرياضة بصورة أقل إلى وجود خلايا لديهن بها علامات بيولوجية أكبر من 8 سنوات من عمر المرأة الحقيقي.

وقال الباحثون إن النتائج المتوصل إليها"تكشف أن لدينا خلايا تتعرض للشيخوخة مع نمط الحياة المتراخي وغير النشط، وفي كثير من الأحيان تكون أكبر عمرا من عمرنا الحقيقي".

وكانت الدراسة قد أجريت على مجموعة من النساء تراوحت أعمارهن 64- 95 عاما، أجبن على استبيان حول مستويات نشاطهم وأنماط حياتهم.

وأكدت النتائج المتوصل إليها أنها كلما نجحت النساء في عيش حياة نشطة، كلما تراجعت فرص شيخوخة الخلايا,بل والحيلولة دون الوقوع فريسة للأمراض المختلفة، مقارنة بالنساء اللاتي لم يمارسن أي نشاط حركي.

المصدر : واج