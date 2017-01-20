مساهـل يشارك بالقاهرة في اجتماع دول جـــوار لــيـبـيا

يشارك السيد عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في أشغال الدورة ال10 لدول جوار ليبيا التي ستنعقد بالقاهرة هذا السبت, حسب بيان للوزارة.

وسيخصص هذا الاجتماع"الذي تلتئم أشغاله بعد الاجتماعات التي انعقدت في كل من الجزائر وتونس والنيجر لبحث واستعراض التطورات الراهنة في ليبيا وتبادل وجهات النظر حول كافة أوجه الدعم والمساندة التي يمكن أن تقدمها دول الجوار لكل الجهود الرامية إلى دفع وتشجيع الأطراف الليبية على مزيد من التوافق لإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق والجار", يضيف البيان.

كما تبحث هذه الدورة -حسب نفس المصدر-"تشجيع كافة الجهود الرامية إلى استكمال المسار الأممي لحل الأزمة في إطار الإتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015."

وسيشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من ليبيا وتونس ومصر والسودان والتشاد والنيجر وبحضور السيد مارتين كوبلير الممثل الخاص للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في ليبيا والسيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد جاكايا كيكويتي المبعوث الخاص للإتحاد الإفريقي في ليبيا وممثلين عن المنظمات الدولية.

وعلى هامش الدورة سيتباحث مساهل مع رؤساء الوفود المشاركة وكذا مع مسؤولين آخرين حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية