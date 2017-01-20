دي ميستورا يتوقع نجاح اجتماع استانة بسبب تراجع مستوى العنف في سوريا

كشف المبعوث الأممي الخاص للأزمة السورية، ستيفان دي ميستورا،في جنيف اليوم الجمعة أن هناك"إنخفاضا نسبيا" في مستوى القتال ووقف الاعمال العدائية بين القوات الحكومية السورية وجماعات المعارضة المسلحة خلال الأسبوع الماضي وهو ما يمكن أن يظهر"آثارا إيجابية"ويمثل فرصة جيدة في الأيام المقبلة للتحضير لإجتماع أستانة الهادف إلى تثبيت وقف اطلاق النار.

وأضاف بيان لمكتب دي ميستورا أن إجتماع أستانة يمكن أن يستفيد من إنخفاض مستوى العنف بين الموقعين على وقف إطلاق النار وبما يمكن أن يوفر كذلك نقطة إنطلاق جيدة لإجراء محادثات وقف إطلاق نار دائم ومستقر في سوريا.

وقال البيان، أنه من المأمول أن جهود الحد التدريجي للأعمال العدائية بين الموقعين ستستمر لخلق بيئة مواتية للمحادثات مبرزا أنه من شأن هذة الخطوات أن تكون "مفيدة للغاية" لإستئناف محادثات جنيف لتسهيل عملية سياسية ذات مغزى وشاملة لإيجاد حل للصراع في سوريا.

وأشار البيان الصادر عن مكتب دي ميستورا الى أن المبعوث الخاص والموجود في دافوس ، حيث ينعقد المؤتمر الاقتصادي العالمي قد أجرى مشاورات بشأن الازمة السورية مع وزراء خارجية الأردن وإيران والنرويج وممثلة الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية فيدريكا موغريني وغيرهم ، حيث سيترأس المبعوث الخاص فريق الأمم المتحدة إلى محادثات استانة في 23 يناير الجاري بطلب من الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس.

من جهة أخرى، لفت البيان إلى أن مساعد المبعوث الخاص السفير رمزى عز الدين رمزي قد سافر إلى موسكو وانقرة لإجراء مشاورات مع المسؤولين الروس والاتراك بشأن التحضيرات لإجتماع استانة ومفاوضات جنيف المقررة في 8 فبراير المقبل كما كان رمزي وبحسب البيان على إتصال مع الجانب الايراني.