هلاك شخصين اختناقا بأول ا أكسيد الكربون ببلدية بن زوه بالمسيلة

20/01/2017 - 17:36

هلك شخصان (رجل وامرأة) يبلغان من العمر 50 و 29 سنة على التوالي في حادث اختناق بأول أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة وقع هذا الجمعة بالمنزل العائلي ببلدية بن زوه بولاية المسيلة ، حسبما علم  من مصالح الحماية المدنية .

وأوضح ذات المصدر بان عناصر الحماية المدنية تدخلوا  في حدود منتصف نهار اليوم ليعثروا على الشخصين جثتين هامدتين فيما نقلوا اثنين آخرين في حالة"حرجة"إلى مستشفى مدينة بوسعادة .

واستنادا للحماية المدنية فإن الأمر يتعلق بأول حادث من نوعه منذ مطلع العام الجاري.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

مجتمع