هلاك شخصين اختناقا بأول ا أكسيد الكربون ببلدية بن زوه بالمسيلة

هلك شخصان (رجل وامرأة) يبلغان من العمر 50 و 29 سنة على التوالي في حادث اختناق بأول أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة وقع هذا الجمعة بالمنزل العائلي ببلدية بن زوه بولاية المسيلة ، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية .

وأوضح ذات المصدر بان عناصر الحماية المدنية تدخلوا في حدود منتصف نهار اليوم ليعثروا على الشخصين جثتين هامدتين فيما نقلوا اثنين آخرين في حالة"حرجة"إلى مستشفى مدينة بوسعادة .

واستنادا للحماية المدنية فإن الأمر يتعلق بأول حادث من نوعه منذ مطلع العام الجاري.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية