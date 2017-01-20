مونديال-2017 العسكري لكرة القدم (الجولة 3/المجموعة 2): فوز ثالث للجزائر أمام كوريا الشمالية (2-1)

تغلب المنتخب العسكري الجزائري لكرة القدم على نظيره الكوري الشمالي بنتيجة 2-1 الشوط الأول (1-1) هذا الجمعة بمسقط لحساب الجولة الثالثة (المجموعة الثانية) من كأس العالم-2017 التي ينظمها المجلس الدولي للرياضة العسكرية بالعاصمة العمانية (15-28 يناير).

وسجلت الأهداف من طرف حراق (11) ومزيان (52) للجزائر وهيون جين-سيم (12) لكوريا الشمالية.

هذا الفوز هو الثالث من نوعه على التوالي للتشكيلة الجزائرية التي يقودها المدرب محمد بوطاجين بعد المحققين أمام كل من ألمانيا (2-1)وإيران (3-1) ليصبح في رصيد "الخضر"تسع نقاط متقدما منتخب ألمانيا في الصف الثاني برصيد 4 نقاط بعد تعادلها أمام إيران (0-0) في المباراة الأخرى عن الجولة الثالثة لترافق الجزائر للدور ربع النهائي.

واحتلت كوريا الشمالية المرتبة الثالثة ب3 نقاط فيما احتلت إيران الصف الرابع والأخير بنقطة واحدة.

وصرح لاعب الوسط الجزائري يوسف معمر قائلا: كانت المباراة صعية أمام منافس مباشر يبحث عن التأهل. سنتلذذ هذا الفوز, فبل التفرغ يوم غد السبت لتحضير مباراة الدور ربع النهائي.

وسيتعرف المنتخب الجزائري على منافسه في الدور ربع النهائي المقرر يوم الثلاثاء المقبل بعد انتهاء مباريات المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات مصر وبولونيا وكندا وسوريا, فيما تتكون المجموعة الأولى من عمان (البلد المنظم)وغينيا والبحرين وفرنسا والمجموعة الرابعة من منتخبات إيرلندا ومالي وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

ويعرف مونديال-2017 العسكري مشاركة 16 دولة عضوة في المجلس الدولي للرياضة العسكرية.

أحمد قايد صالح يهنئ المنتخب الجزائري العسكري بعد تأهله للربع النهائي

وجه نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, أحمد قايد صالح, التهاني للمنتخب الجزائري العسكري لكرة القدم المتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم العسكرية (مونديال-2017) بفضل فوزه على كوريا الشمالية (2-1) اليوم بمسقط لحساب الجولة الثالثة (المجموعة الثانية)من المنافسة التي ينظمها المجلس الدولي للرياضة العسكرية بالعاصمة العمانية (15-28 يناير).

وقال الفريق أحمد قايد صالح في برقية تهنئة موجهة للتشكيلة العسكرية الوطنية:"يسعدني أن أتوجه إليكم بتهاني الحارة بمناسبة تأهلكم للدور الثاني بكل جدارة وإستحقاق.

وإذ أغتنم هذه السانحة السارة التي تنم عن الكفاءات الفردية والجماعية العالية والمهارات الرياضية الفائقة لفريقنا الوطني العسكري لكرة القدم والتحضير الجيد لرياضييه وعن تظافر جهود المشرفين على ذلك من طاقم تقني ومسؤوليين الذي أسهموا بفعالية في تألق نجومه في كرة القدم العسكرية بفضل تحليهم بالإنضباط المثالي والسلوك الرياضي النزيه المطبوع بالروح الوطنية العالية".

إضافة للفوز على كوريا الشمالية هزم المنتخب الجزائري العسكري تحت إشراف المدرب محمد بوطاجين كل من ألمانيا (2-1) وإيران (3-1) ليختتم دور المجموعات في الصدارة بتسع نقاط متقدما منتخب ألمانيا (4 نقاط) الذي رافق "الخضر"إلى الدور ربع النهائي.

وأضاف نائب وزير الدفاع الوطني:"(...)إني أحيي فيكم النتائج الممتازة التي أحرزتم عليها في الدور الأول بتسجيلكم ثلاثة إنتصارات على التوالي والتأهل المباشر إلى الدور الثاني".

وحثا الفريق أحمد قايد صالح"الجميع على المزيد من بذل الجهود ومضاعفة التدريبات و التمارين بكل صرامة ومثابرة في سبيل تسجيل نتائج مثلى في الأدوار المقبلة تفضي إلى التتويج في نهاية المطاف, بإذن الله تعالى, بكأس العالم لكرة القدم العسكرية".

وسيتعرف المنتخب الجزائري على منافسه في الدور ربع النهائي المقرر يوم الثلاثاء المقبل بعد انتهاء مباريات المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات مصر وبولونيا وكندا وسوريا.

وختم نائب وزير الدفاع الوطني برقيته:"فلتكن هذه التهاني بمثابة شهادة إعتراف بإستحقاقكم بذلك وتحفيزا لكم من أجل المزيد من العمل الدؤوب بغية تبوؤكم

المكانة المرموقة, ورفع بالتالي, راية الجزائر عالية رفرافة بين جيوش العالم على خطى أسلافكم الذي توجوا هم بدورهم بكل جدارة وإستحقاق بكأس العالم لكرة القدم العسكرية مرتين متتاليتين 2011 بالبرازيل و 2015 بكوريا الجنوبية مدونين هكذا إسم الجزائر في السجل الذهبي لكرة القدم العالمية".

تتكون المجموعة الأولى لمونديال 2017 العسكري من عمان (البلد المنظم) وغينيا و البحرين وفرنسا والمجموعة الرابعة من منتخبات إيرلندا ومالي وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

ويعرف مونديال-2017 العسكري مشاركة 16 دولة عضوة في المجلس الدولي للرياضة العسكرية.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية