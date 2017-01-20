كـان 2017 : الكونغو الديمقراطية 2-2 كوت ديفوار.. حامل اللقب يتعثر مجددا

أخفق حامل اللقب منتخب كوت ديفوار في خرجته الثانية في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالغابون، وافتك تعادلا (2-2) أمام منتخب الكونغو الديمقراطية التي تتصدر مؤقتا المجموعة الثانية .

وانتهى الشوط الأول من المباراة لصالح الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف واحد ، التي كانت السباقة بهدف نيكسنيس كيبانو في الدقيقة العاشرة ليعادل ويلفريد بوني النتيجة لكوت ديفوار في الدقيقة 25 ثم أضاف المنتخب الكونغولي الهدف الثاني عن طريق جونيو كالونجي في الدقيقة 28 .

وفي الشوط الثاني أدرك المنتخب الإيفواري التعادل عن طريق سيري دي في الدقيقة 67 لتنتهي المباراة بالتعادل 2 / 2 .

وبهذا التعادل، رفع المنتخب الكونغولي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، كما رفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى نقطتين، مؤقتا أيضا، في انتظار المواجهة الثانية لحساب المجموعة نفسها بين الطوغو برصيد نقطة واحدة والمنتخب المغربي في مؤخرة الترتيب بعد انهزامه في المباراة الأولى.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية