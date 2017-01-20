دونالد ترامب يؤدي اليمين الدستورية ويصبح الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة

أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتخب اليوم الجمعة، اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة خلفا للرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، في حفل أقيم بالعاصمة واشنطن وسط حضور مئات الآلاف.

وقال ترامب في كلمة مقتضبة خلال حفل التنصيب "إننا نشارك اليوم في جهد وطني من أجل إعادة بناء دولتنا.. سوف نواجه تحديات وصعوبات لكننا سنقوم بهذ المهمة".

وأضاف "نحن لا نقوم فقط بتداول السلطة من حزب لآخر ولكننا نقوم بتداول السلطة من العاصمة واشنطن ونعطيها إلى الشعب" معبرا في الوقت ذاته عن امتنانه للرئيس المنتهية ولايته على ما قام به خلال الفترة الماضية.

ويعتبر ترامب الرئيس الخامس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة.