جيل أفام تطفئ شمعتها الـ 5 في حفل بهيج بنادي عيسى مسعودي

أطفأت جيل آفام، اليوم الجمعة، شمعتها الخامسة، بنادي عيسى مسعودي بالإذاعة الجزائرية، بحضور جمع غفير من الشباب وعشاق القناة.

وفي سهرة فنية، نشط ما يقرب 15 شاب حفلا بهيجا، من بينهم موح الباتشو وفريكلان وحياة زروق وجزمة وإفريقيا سبايرات، وغيرهم ممن أطربوا الحضور بأدائهم.

وفي تصريح، خص به إذاعة الجزائر ميلتيميديا، أوضح المدير العام للإذاعة الجزائرية، السيد شعبان لوناكل، أن إطلاق جيل أفام، وفي إطار مهمة الخدمة العمومية المنوطة بالإذاعة الجزائرية، جاء ليغطي النقص الذي كان موجودا في مجال إذاعة موجهة للشباب. وأشار السيد لوناكل إلى أن الطاقم المحترف وشبابها نجحوا في إطلاق القناة.

وأكد المدير العام، أن جيل أفام تعد قناة ناجحة مستدلا بتحقيقها في فترة وجيزة لنسبة استماع معتبرة على المستوى الوطني عبر الولايات، وحتى على المستوى الدولي من خلال الاستماع إليها عن طريق البث المباشر من خلال الانترنيت. كما استشهد في ذات الصدد، بشهادات مهنيين محترفين يعملون في المجال الإذاعي بأوروبا وما لقته جيل أفام من صدى إيجابي عندهم.

كما ربط السيد لوناكل نجاح جيل أفام باحترامها لخمسة مبادئ تتعلق باحترام الوحدة الوطنية والمحافظة على السلم واستقرار البلاد وتثمين قيمة العمل من شباب ناجح والتفتح على العالم وأخيرا التضامن الوطني.

من جهته، أكد مدير إذاعة جيل أفام، مراد وضاحي، أن جيل أفام تمكنت من افتكاك عدة جوائز وطنية ومحلية، منها جائزة رئيس الجمهورية الثانية، ما يبرهن على المستوى العالي الذي وصلت إليه القناة.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية