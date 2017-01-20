كــان 2017" :المغرب 3-1 الطوغو.. أسـود الأطلس ينعشون حظوظهم في التأهل إلى الدور ربع النهائي

حقق المنتخب المغربي فوزا كبيرا على نظيره الطوغولي (3-1) لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من نهائيات كأس أمم إفريقيا بالغابون.

وقدم أشبال التقني الفرنسي هيرفي رونار في خرجتهم الثانية أحد أحسن المقابلات في دورة الغابون، رغم الهدف الذي تلقته شباك الكاغولي بعد مضي 5 دقائق فقط ،عن طريق هجمة معاكسة رائعة أنهاها اللاعب ماتيو دوسيفي بهدف السبق،غير أن المهاجم المغربي بوحدوذ ،أدرك التعادل بعد 7 دقائق من ضربة رأسية ،قبل أن يضيف سايس الهدف الثاني من عرضية فيصل فجر في الدقيقة الـ21 ، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1 لصالح المغرب .

وفي الشوط الثاني لم تفلح محاولات رفقاء أديبايور في تعديل النتيجة ، فيما قاد رفقاء الحارس المحمدي عديد الهجمات اتسمت بالعشوائية ولم تؤتي ثمارها ، إلى غاية الدقيقة 87 حين أفلح البديل النصيري في تعميق النتيجة لصالح أسود الأطلس ، لينتهي اللقاء بفوز ينعش حظوظ المغرب في بلوغ ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

ويحتل المنتخب المغربي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعدما خسر مباراته الأولى أمام الكونغو الديمقراطية التي تعادلت مع حاملة اللقب كوت ديفوار 2-2 في لتتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط،، أما الطوغو فتحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة وراء كوت ديفوار (نقطتان).

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية