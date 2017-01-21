الجزائر تحتضن الاجتماع الوزاري القادم لآلية دول جوار ليبيا

اتفق وزراء خارجية دول جوار ليبيا المجتمعين اليوم السبت بالقاهرة بمشاركة وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية, عبد القادر مساهل, على عقد الاجتماع القادم لآلية دول جوار ليبيا بالجزائر.

وقد ثمن البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري العاشر لآلية دول جوار ليبيا الذي انعقد اليوم بالعاصمة المصرية "المجهودات المبذولة من قبل الجزائر ومساعيها الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في إطار المسار السياسي الأممي عبر الحوار الليبي-الليبي الشامل والمصالحة الوطنية".

و من جهة أخرى أشاد وزير الشؤون الخارجية التونسي, خميس الجهيناوي, خلال كلمته أمام الاجتماع, بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, للمساهمة في تسوية الأزمة الليبية.

وكانت أشغال الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول الجوار الليبي قد انطلقت صباح هذا السبت بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل

كما يشرف على الاجتماع المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر، و ذلك لبحث سبل دعم العملية السياسية والحوار الوطني الليبي.

و يخصص هذا الاجتماع"الذي تلتئم أشغاله بعد الاجتماعات التي انعقدت في كل من الجزائر وتونس والنيجر لبحث واستعراض التطورات الراهنة في ليبيا وتبادل وجهات النظر حول كافة أوجه الدعم والمساندة التي يمكن أن تقدمها دول الجوار لكل الجهود الرامية إلى دفع وتشجيع الأطراف الليبية على مزيد من التوافق لإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق والجار"

كما تبحث هذه الدورة "تشجيع كافة الجهود الرامية إلى استكمال المسار الأممي لحل الأزمة في إطار الإتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015."

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على دعم وحدة الأراضي الليبية والمؤسسات الشرعية والتمسك بالحل السياسي للأزمة.

وبدوره رفض وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا قائلا إن الحل السياسي التوافقي وحده القادر على إعادة الاستقرار إلى البلاد.

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قال إن الاجتماع سيناقش أبرز مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية والشواغل التي تعرقل العملية السياسية واستعراض الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتقديم الدعم لمختلف أطياف الشعب الليبي، بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب بشأن تنفيذ اتفاق الصخيرات.

ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من ليبيا وتونس ومصر والسودان والتشاد والنيجر وبحضور السيد مارتين كوبلير الممثل الخاص للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في ليبيا والسيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد جاكايا كيكويتي المبعوث الخاص للإتحاد الإفريقي في ليبيا وممثلين عن المنظمات الدولية.

المصدر : الإذاعـــة الجزائرية / وكـــالات