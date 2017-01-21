نشرية جوية خاصة : أمطار مصحوبة ببرد على غرب ووسط - غرب البلاد

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية هذا السبت في نشرية جوية خاصة بأن أمطارا غزيرة تكون أحيانا مصحوبة برعود و برد مرتقبة على ولايات غرب ووسط-غرب البلاد إلى غاية مساء يوم الأحد.

ويتعلق الأمر بولايات عين تموشنت و وهران و سيدي بلعباس و معسكر و مستغانم و الشلف و غليزان و غرب عين الدفلى و شمال تيارت وتيسمسيلت حسب المصدر ذاته.

وأضاف الديوان أن الأمطار المرتقبة ستبلغ أو تتجاوز 60 مم محليا خلال مدة صلاحية النشرية التي تمتد من اليوم السبت على الساعة التاسعة صباحا (9سا) إلى الأحد على الساعة السادسة مساء (18سا).

و أضحت عديد طرق الوطن مقطوعة أمس الجمعة جراء الاضطرابات الجوية و حسب الاخبار التي توردها مصالح الحماية المدنية فإن 16 طريقا وطنيا وعديد الطرق الولائية، مازال مقطوعا أو يصعب السير عليه بسبب تراكم الثلوج جراء الاضطرابات الجوية. وذكرت مصالح الحماية المدنية أن الطرق المعنية تقع في ولايات سطيف وبجاية والبويرة وتيزي وزو وجيجل والبيض والنعامة وسيدي بلعباس. وفي هذا الصدد، دعا المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية، نسيم برناوي، إلى ضرورة توخي الحذر واليقظة وعد الانتقال إلاّ للضرورة القصوى.

من جهة أخرى، سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة أربعة أشخاص ينتمون إلى عائلة واحدة في دائرة سور الغزلان بسبب تسرب غاز ثاني أوكسيد الكاربون، حسب ما كشفه النقيب في الحماية المدنية، رؤوف رحماني.

المصدر : الإذاعــة الجزائرية