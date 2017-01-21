حجز 3 قناطير من الكيف وكمية من الكوكايين وتفكيك شبكة من 10 أشخاص بتلمسان

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع مفرزة للجيشالوطني الشعبي التابعة للناحية العسكرية الثانية ليلة الجمعة الى السبت من حجزبمغنية (تلمسان) قرابة ثلاثة قناطير من الكيف المعالج و200 غرام من الكوكايين في عملية سمحت بتفكيك شبكة تحترف الاتجار الدولي للمخدرات حسبما علم لدى مصدر أمني.

وقد تم تنفيذ هذه العملية بناء على استغلال معلومات حيث مكن وضع مخطط محكم للقبض على عناصر هذه الشبكة وفق ما أبرزه لوأج نفس المصدر.

وكانت مصالح الدرك الوطني بمغنية قد أوقفت شخصا على متن سيارة التي ضبط على متنها كمية من المخدرات تقدر بنحو 60 كلغ قبل أن يتم التحقيق مع الموقوف الذي سبق وأن تورط في قضية تهريب المخدرات وإطلاق التحريات التي مكنت من مواصلة العملية والتي شملت تفتيش مسكن كائن بذات المنطقة لأحد شركاءه.

وأفضت عملية التفتيش -يضيف ذات المصدر- الى ضبط كمية أخرى من الكيف المعالج ليصل مجموع المحجوزات من هذه المادة الى 595ر294 كلغ الى جانب 200 غرام من الكوكايين.

وكانت تنشط هذه المجموعة على الحدود الغربية بعد أن يتم جلب المخدرات من البلد المجاور (المغرب) وجهة مناطق مختلفة من الجزائر بعد أن يتم تنظيم العملية على مستوى المسكن المذكور.

يذكر أن هذه العملية التي لا يزال التحقيق فيها متواصلا مكنت أيضا من حجز 5 سيارات كانت تتخذها الشبكة لنقل السموم ومحاولات فتح الطريق أمام عمليات نقلها لتفادي نقاط المراقبة الأمنية.