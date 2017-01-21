غليزان : ملقى وطني حول الإرث التاريخي و الحضاري لمدينة مازونة الاثنين المقبل

سيشكل موضوع "مازونة : الإرث التاريخي و الحضاري" محور أشغال ملتقى وطني ينظم الاثنين المقبل بهذه المدينة الواقعة شمال عاصمة ولاية غليزان حسبما علم اليوم السبت من رئيس الملتقى.

و أوضح الدكتور عبد القادر بغداد باي لوأج أن هذا اللقاء المنظم من طرف مخبر الدراسات الاجتماعية و النفسية و الانثروبولوجية للمركز الجامعي لغليزان بالتنسيق مع مخبر حوار الحضارات و التنوع الثقافي و فلسفة السلام لجامعة مستغانم سيسلط الضوء على تاريخ مازونة العلمي و إرثها التاريخي و الحضاري و الأثري و كذا أعلام المنطقة.

و ستتناول المحاضرات التي يقدمها مشاركون قادمون من مختلف مناطق الوطن عدة محاور منها "أصول مدينة مازونة دراسة تاريخية و إجتماعية " و "الإرث العلمي و الحضاري لمدينة مازونة" و "رمزية المعالم الأثرية لمدينة مازونة".

كما سيتطرق المشاركون في هذا اللقاء المنظم بالتعاون مع جمعية "الظهرة" للفن و السياحة و الآثار لمازونة الى "المعالم الدينية لمدينة مازونة (المدارس الفقهية المساجد الزوايا مدارس تحفيظ القرآن وتلقين العلوم ..وغيرها) وأعلام مدينة مازونة.

و تم برمجة 27 مداخلة لإثراء أشغال هذا الملتقى الذي يدوم يومين منها غرار "المدرسة المالكية الفقهية في مازونة" و "علاقة مازونة بتلمسان خلال العهد الزياني" و "الزعامات الأهلية بمازونة سنة 1850 من خلال الأرشيف الفرنسي".