وفاة 10 أشخاص اختناقا بغاز أكسيد الكربون في ال48 ساعة الاخيرة

لقي 10 أشخاص مصرعهم خلال ال48 ساعة الاخيرة اختناقا بغاز أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة, حسب حصيلة أوردتها اليوم السبت مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الحماية المدنية قامت بالتدخل من أجل إنقاذ وتقديم الاسعافات الأولية ل 103 اشخاص مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة في عدة ولايات من الوطن مع تسجيل 10 حالات وفاة.

وسجلت الوفيات بكل من ولايات ميلة وجيجل والبويرة والمسيلة, حسب الحماية المدنية التي أحصت بالمناسبة 5485 تدخل لوحداتها عبر الوطن خلال نفس الفترة إثر تلقي مكالمات إستغاثة من طرف مواطنين.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد أكدت في حصيلتها السنوية أن الغازات المحترقة وأكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة تسبب في وفاة 102 شخص واسعاف 1300 آخرين خلال سنة 2016 .

ودعت في هذا الاطارالمواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر, خاصة في الفترة الشتوية حيث يكثر فيها هذا النوع من الحوادث المتعلقة بالإستعمال السيئ لوسائل التدفئة ومسخنات الحمام, مع التأكيد على اتباع القواعد واحترام المقاييس الأمنية التي يجب التقيد بها.

وفي سياق آخر, تم خلال ال48 ساعة الاخيرة تسجيل أربعة حوادث تسببت في وفاة 4 أشخاص و إصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.