توقيف ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس و إكتشاف مخبأ للأسلحة بتمنراست

قام عناصر الدرك الوطني، الجمعة ببومرداس، بتوقيف ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني السبت في بيان لها.

وأوضح البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب أوقف عناصر الدرك الوطني يوم 20 جانفي 2017 ببومرداس بالناحية العسكرية الأولى, ستة (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية".

كما تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أمس الجمعة, إثر دورية تفتيش بجنوب ولاية تمنراست, من اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على 22 قطعة, وأوضح المصدر ذات أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود, وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات, تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 20 يناير 2017, إثر دورية تفتيش بجنوب تمنراست, قرب الشريط الحدودي بالناحية العسكرية السادسة, من اكتشاف مخبأ للأسلحة (22 قطعة) والذخيرة".

ويحتوي المخبأ --حسب البيان-- على "قاذف صاروخي (1) RPG-7 , قاذف صاروخي(1), RPG-2 مدفع (1) SPG-9 , رشاشين (2) عيار (14,5) ميليمتر ورشاش (1) عيار(12,7) ميليمتر وكذا رشاش (1 PKT".).

كما يضم المخبأ "بندقيتين رشاشين (2), FMPK و 9 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف, بندقيتين نصف آليتين (2) من نوع سيمونوف وبندقية تكرارية, بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات".

وأشار نفس المصدر أن "هذه النتائج الميدانية تؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني".

وعلى صعيد آخر يتعلق بحماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة ''أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية, عشرة (10) تجار مخدرات وضبطت كمية من تقدر ب 322 كيلوغرام من الكيف المعالج و 200 غرام من الكوكايين وكذا 05 مركبات".

و من جهة أخرى ''أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة 15 مهربا و 256 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في حين تم ضبط شاحنة و08 مركبات رباعية الدفع و 3200 لتر من الوقود و 06 أجهزة كشف عن المعادن"

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج