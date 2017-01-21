شلل وصعوبات كبيرة في حركة المرور جراء سوء احوال الطقس

أدى تساقط الثلوج صبيحة السبتإلى تسجيل "صعوبات كبيرة وشلل" في حركة المرور عبر شبكة الطرقات الوطنية والولائية حسبما علم لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، في وقت أفادت نشرية خاصة لديوان الأرصاد الجوية هذا السبت بتساقط مطارا غزيرة تكون أحيانا مصحوبة برعود و برد مرتقبة على ولايات غرب ووسط-غرب البلاد إلى غاية مساء يوم الأحد.

وقد تسبب تساقط الثلوج مصحوب بموجة من الصقيع بولاية تيسمسيلت إلى شلل كلي في حركة السير بالطرقات الولائية رقم 9 بين بلديتي اليوسفية وثنية الحد ورقم 5 بين بني شعيب وسيدي سليمان ورقم 7 (لرجام -الملعب) ورقم 6 بين تيسمسيلت وسيدي عابد حسبما أوضحته سرية أمن الطرقات بذات السلك الأمني.

كما تم تسجيل صعوبات كبيرة في حركة المرور بالطريقين الوطنيين رقم 14 بين بلدية ثنية الحد وحدود ولاية عين الدفلى ورقم 19 بين بوقايد وحدود ولاية الشلف.

وأفادت المحطة الجهوية للأرصاد الجوية لعين بوشقيف (تيارت) لوأج بأن سمك الثلوج قد تراوح بمرتفعات "الونشريس" و"المداد" (ثنية الحد) وبرج الأمير عبد القادر ما بين 10 إلى 15 سنتمتر. كما أن درجة الحرارة وصلت ليلة البارحة بولاية تيسمسيلت إلى 4 درجات تحت الصفر مع توقع تواصل تساقط الثلوج وكذا الأمطار خلال ال24 ساعة المقبلة.

تراكم الثلوج والجليد يعيق حركة المرور بضواحي مدينة باتنة

شهدت العديد من محاور الطرقات الوطنية اليوم السبت عبر إقليم باتنة بما فيها مداخل عاصمة الولاية حركة مرور جد صعبة بسبب الثلوج المتساقطة ليلة الجمعة إلى السبت وكذا الصقيع المتراكم حسبما أستفيد من مدير الأشغال العمومية.

وتتدخل حاليا مختلف فرق الصيانة التابعة للمديرية بكاسحات الثلوج لإزالة الثلوج والجليد المتراكم كما أوضح عبد الرحمان عبدي الذي أكد بأن العملية شملت اليوم الطريقين الإجتنابيين اللذين يربطان مدينة باتنة ببلديتي عين التوتة و تازولت.

تلمسان : إعادة فتح جل الطرقات المغلقة جراء تراكم الثلوج

تمكنت المصالح التقنية لمديرية الأشغال العمومية والبلديات المعنية اليوم السبت من إعادة فتح جل الطرقات المغلقة بالمرتفعات الجنوبية لولاية تلمسان جراء الثلوج التي شهدتها المنطقة خلال ال24 ساعة الأخيرة حسب ما علم من المجموعة الاقليمة للدرك الوطني.

فباستثناء الطريق الولائي رقم 2 الرابط ترني بعين الغرابة والمتميز بالكثافة المرورية الضئيلة والطريق الوطني 99 بين العريشة وبني بوسعيد مرورا بجبل عصفور والعابد فإن باقي الطرقات العشر المسدودة تم فتحها أمام حركة المرور كما أشير اليه.

ومن جهة أخرى تدخل أعوان الحماية المدنية بعين فزة لاخماد نيران شبت بمنزل اثر اشتعال غاز البوتان نتيجة لسوء استعماله حسب خلية الاتصال لهذه الهيئة التي لاحظت أن الحادث لم يخلف أية خسائر بشرية.

النعامة : إعادة فتح غالبية المحاور الرئيسية لشبكة الطرقات

أعيد فتح أمام حركة المرور غالبية الطرقات التي شهدت صعوبة في حركة المرور بفعل تساقط الثلوج خلال الساعات الماضية بولاية النعامة بعد تحسن الأحوال الجوية وجهود إزالة طبقات الجليد كما استفيد اليوم السبت من مصالح الدرك الوطني.

وتم تسخير الوسائل اللازمة لإزالة الثلوج على مستوى البلديات التي مسها هذا التساقط فيما قام عمال الأشغال العمومية وعناصر الحماية المدنية بفتح الطرقات المقطوعة وتموين المناطق المعزولة خاصة المواطنين الذين في حاجة إلى مساعدة بالمناطق السهبية (مربي الماشية ) بالإضافة إلى تنصيب خلية متابعة على مستوى الأمانة العامة للولاية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج