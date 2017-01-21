كــان 2017 : بــوقرة يفنــد توليه العارضة الفنية للخضر ويؤكد بقاء ليكـنس

نفى الدولي السابق وعضو الطاقم التقني للمنتخب الوطني عبد المجيد بوقرة ، الإشاعات القائلة بتوليه زمام العارضة الفنية للخضر بعد ما قيل إنه " تمرد" رفقاء ماندي على البلجيكي بعد الهزيمة أمام تونس .

وأكد قائد الفريق الوطني السابق في تصريات للإذاعة الجزائرية هذا السبت أن التقني البلجيكي يمارس مهامه بشكل عادي ويحضر الفريق لمواجهة السينغال الاثنين المقبل ، نافيا جملة وتفصيلا توليه قيادة العارضة الفنية للخضر أو نيته في ذلك مستقبلا ، وقال بوقرة " مهمتي واضحة بدقة وهي أن أكون بقرب اللاعبين ومساعدتهم" .

واعترف بوقرة أن تحضيرات رفقاء ماندي لمواجهة السينغال تجرلاي في أجواء حزينة وأن اللاعبين يعانون من الاحباط بعد التعثر أمام زيمبابوي (2-2) والهزيمة القاسية أمام المنتخب التونسي (1-2)، واضاف بوقرة قائلا " اللاعبون يدركون جيدا قيمة الأوان الوطنية ..الفريق يمر بفترة صعبة نتيجة الاخفاق أمام تونس بسبب نقص الخبرة "

مستقبل ليكنس "محل غموض"

وأضحى مستقبل التقني جورج ليكنس محل غموض في الوقت الذي يوجد فيه الخضر في أمس الحاجة "لمعجزة" للتأهل للدور الثاني لكأس إفريقيا للأمم بالغابون.

وقد فشل التقني البلجيكي الذي تولى العارضة الفنية لتشكيلة غلب عليها الصدأ في مهمته وهو ما فسح المجال لكل التأويلات.

وكان ليكنس الذي خلف في هذا المنصب الصربي ميلوفان راييفاتش, قد تعهد لدى توقيعه العقد مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, والذي يمتد إلى غاية كأس إفريقيا-2019 بالكاميرون ببلوغ الدور نصف النهائي لكن المعطيات الأخيرة تهدد جديا مستقبله خاصة وأن الضغط أضحى شديدا.

ويعني الخروج المبكر في الدور الأول من كاس افريقيا للامم 2017 ان المدرب الوطني فشل فشلا ذريعا في تحقيق أهدافه مع الخضر, في الوقت الذي يتضمن عقده مع الخضر بلوغ المربع الذهبي في هذا الموعد.

ورغم أن أي قرار بشان مصير المدرب البلجيكي لم يتم اتخاذه فإن احتمال رحيل ليكنس سيكون حتما دليلا صارخا على اللاستقرار الذي يعيشه المنتخب منذ انسحاب الفرنسي كريستيان غوركوف في أفريل 2016.

وعلى الناخب الوطني أن يركز جهوده على إيجاد الوصفة المناسبة لعلاج الداء الذي ينخر تشكيلته من أجل الفوز باللقاء الأخير للدور الأول أمام السنيغال.

مصباح : " حظوظ التأهل ضئيلة وعلينا تشريف الألوان الوطنية"

اعترف الظهير الأيسر للمنتخب الجزائري لكرة القدم جمال مصباح أن حظوظ تأهل الخضر الى الدور الثاني لكاس افريقيا للامم 2017 التي تجري بالغابون "ضئيلة"، مؤكدا ضرورة تشريف الالوان الوطنية.

وأوضح لاعب نادي كروتون الايطالي قائلا: "حظوظ الخضر ضئيلة للتأهل الى الدور الثاني لأنه في حالة تعادل تونس أمام زيمبابوي فهذا يعني الاقصاء. إنه أمر صعب لكننا سنشرف الالوان الوطنية ونركز على مباراة الاثنين أمام السنغال."

فبعد تعادله خلال خرجته الاولى أمام زيمبابوي (2-2), رهن المنتخب الجزائري حظوظه في التأهل الى الدور الثاني بعد الهزيمة التي مني بها أمام تونس (2-1), بينما ظفر السنغال بتأشيرة التأهل الأولى الى الدور ربع النهائي بعد تحقيقه لفوزين.

"نحن متأسفون للوجه الذي ظهر به الفريق. المنتخب يحتاج الى معجزة صغيرة للتأهل لكننا متفائلون. علينا متابعة العمل من أجل تشريف الالوان الوطنية, هذا شيئ مهم بالنسبة لنا", يقول مصباح.

وعن تحليله للمباراة التي انهزم فيها الخضر أمام تونس اعتبر مصباح ان "الفريق كان بإمكانه التطلع الى نتيجة أفضل لولا الفرص التي ضيعت أمام المرمى كما كان الحال خلال مباراة زيمبابوي أين بدأنا المواجهة بقوة لكننا تراجعنا الى الخلف فيما بعد."

"إنها هزيمة يتحمل مسؤوليتها الجميع ولا يمكننا تجريم أي لاعب. علينا البقاء متضامنين في الظروف الصعبة. كأس إفريقيا يتوج بها الجميع وينهزم فيها الجميع", يختتم بالقول مصباح.

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية