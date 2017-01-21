كــان 2017 : غــانـا 1-0 مــالي .. النجــوم السوداء إلى الدور ربع النهــائي

تأهل المنتخب الغاني إلى دور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا بالغابون بعد تغلبه على مالي بهدف دون رد على ملعب بورغونتل لحساب الجولة الثانية للمجموعة الرابعة التي تضم مصر وأوغندا.

وسجل النجم الغاني جيان أسامواه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 22 من الشوط الأول بعدما تلقى كرة عرضية من الجهة اليمني من جوردان أيو ، بينما اصطدمت محاولات رفقاء بكاري ساكو في الوصول إلى الشباك الغانية بالفشل بفضل بـراعة الحارس الغاني بريماه رزاق الـذي أنقذ مرماه في 6 مناسبات سيما خلال الشوط الثاني الذي عرف سيطرة مالية عقيمة.

بهذا الفوز يتصدر منتخب غانا المجموعة الثالثة بـ6 نقاط ، بينماتبقى مالي برصيد نقطة واحدة من تعادجلها في الجولة الأولى مع مصر التي تواجه على الساعة 20:00 ، منتخب أوغندا المتذيلة بدون نقاط .

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية