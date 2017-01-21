الديوان الجزائري المهني للحبوب يستثمر في الإنتاج للتقليل من فاتورة الواردات

يعتزم الديوان الجزائري المهني للحبوب الاستثمار لأول مرة في الإنتاج المحلي بغرض المشاركة في الإستراتيجية الوطنية للتقليل من الواردات، حسبما أفاد به مديره العام محمد بلعبدي هذا السبت .

وصرح السيد بلعبدي انه من اجل تحقيق هذه الاستثمارات"تم تقديم طلبات للحصول على أراضي بتبسة والأغواط"مضيفا "ننوي القيام بنفس الشيء بأدرار وغرداية".

وأوضح هذا المسؤول أن اختيار هذه المناطق "لم يقع صدفة بل لكون الديوان يعول على الموارد المائية الجوفية التي تحويها هذه المناطق لضمان ري كامل للأراضي وضمان نوعية المنتوج".

وفي ذات الإطار أوكل الديوان مهمة انجاز الدراسات الخاصة بحفر أبار الري على مستوى الأراضي التي تمتد على مساحة 1.000 هكتار بولاية تبسة إلى المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية".

وأكد السيد بلعبدي انه سيتم تخصيص غلاف مالي هام لهذه المشاريع دون أن يفصح عن قيمة المبالغ المخصصة لهذه الاستثمارات.

وأوضح أن الديوان كان إلى حد اليوم هيئة تجارية تتولى مهمة تخزين الحبوب ومرافقة منتجي الحبوب إلا انه أصبح اليوم"شريكا مباشرا في مسار الإنتاج الوطني سعيا منه لرفع الإنتاج الوطني للحبوب والحد من استيراد الحبوب سيما منها القمح الصلب".

واستطرد ذات المسؤول يقول أن الأولوية ستمنح لإنتاج القمح الصلب بالنظر إلى الطاقات الهائلة التي تعول عليها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أفاق 2020.

وبغرض تجسيد هذه الاستثمارات يراهن الديوان على خبرة تعاونيات الحبوب والبقول الجافة التي تعتبر فروعا لهذا الديوان والتي تتمحور نشاطاتها حول تسويق البذور وكذا مكننة فرع الحبوب.

وتضم ال42 تعاونية للحبوب والبقول الجافة الموزعة عبر التراب الوطني زهاء 400 تقني ومهندس زراعي يسهرون على المرافقة التقنية للفلاحين.

وعلاوة على ذلك أحالت السلطات العمومية للديوان الجزائري المهني للحبوب حوالي 30 مزرعة رائدة في مجال إنتاج بذور الحبوب في شمال البلاد من المقرر أن تسمح لهذا المتعامل العمومي بتحقيق اكتفاء ذاتي من حيث إنتاج البذور.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية