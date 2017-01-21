تفجير في مخيم الركبان للاجئين على الحدود مع الأردن يخلف قتلى وجرحى

أفاد مصدر عسكري أردني هذا السبت عن انفجار سيارة شحن صغيرة مفخخة في مخيم الركبان داخل الحدود السورية مع الأردن مما أدى إلى إصابة عدد غير معروف من اللاجئين السوريين.

وصرح المصدر العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن سيارة شحن صغيرة مفخخة انفجرت بعد ظهر اليوم السبت في السوق التجاري لمخيم الركبان داخل الحدود السورية على بعد حوالي 200متر عن مدخل المخيم من الجهة الشمالية".

يقع مخيم الركبان على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا في المنطقة منزوعة السلاح بين الأردن وسوريا وهو يضم حاليا --حسب منظمات إنسانية-- أكثر من 70 ألف سوري وهو يعتبر بالتالي المخيم الثاني من حيث عدد اللاجئين السوريين بعد مخيم الزعتري.

وأوضح المصدر أن الانفجار أدى إلى إصابة عدد غير معروف لغاية الآن داخل السوق التجاري في الوقت الذي سمحت فيه السلطات الأردنية بإسعاف 14 مصابا من الانفجار داخل المركز الطبي في المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية والسورية لتقديم العلاج اللازم لهم.

ومن جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بان سيارة مفخخة استهدفت مخيم الركبان للنازحين السوريين بالقرب من الحدود مع الأردن في جنوب سوريا ما أسفر عن مقتل أربعة نازحين وسقوط عدد من الجرحى".

وكان مخيم الركبان قد شهد شهر يونيو 2016 هجوما استهدف قوات حرس الحدود الأردنية المحاذية للحدود السورية ما دفع السلطات الأردنية إلى إعلان المناطق الحدودية مع سوريا والعراق مناطق عسكرية.

كما أعلنت الحكومة الأردنية عقب ذلك الهجوم الذي أودى بحياة ستة من أفراد حرس الحدود والأمن العام وإصابة 14 آخرين عن وقف إنشاء مخيمات جديدة للاجئين السوريين في المملكة.

وتوقع قائد قوات حرس الحدود الأردني العميد سامي الكفاوين منذ يومين أن يشق بعض عناصر ما يسمى بتنظيم"داعش"الإرهابي طريقهم إلى الحدود الأردنية مع اشتداد الضربات ضد عناصر هذه الشبكة الإرهابية في سوريا والعراق.

وأكد المسؤول العسكري الأردني بان الجيش الأردني عزز من وجوده على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية تحسبا لفرار إرهابيي"داعش"من سوريا والعراق مضيفا بأن الجيش الأردني"مستعد للتعامل مع كافة التهديدات التي قد يشكلها انطلاق معركة تحرير مدينة الرقة السورية من داعش".

وكشف الكفاوين أن القوات الأردنية "تملك تقارير استخباراتية تؤكد احتمال اندلاع موجة نزوح جديدة ودفع للإرهابيين في اتجاه جنوب سوريا".

وقالت منظمة برنامج الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة بأن السوريين العالقين على الحدود الأردنية يحتاجون لمساعدات بتكلفة تفوق 22 مليون دولار.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية