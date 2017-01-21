كــان 2017 : مصر1-0 أوغندا .. الفراعنة يبعثون الأمل وأغندا أول مودعي الغابون

حقق منتخب مصر ثمينا على أوغندا بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب بورغونتل لحساب الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2017 بالغابون.

وجاء هدف المباراة في الدقيقة 89 عن طريق عبد الله السعيد الذي أودع الكرة ببراعة في الشباك بعدما تلقى كرة من محمد صلاح.

وشهدت المباراة أفضلية هجومية من قبل لاعبي الفراعنة، إلا أن السيطرة الهجومية واجهها تكتل دفاعي قوي من لاعبي أوغندا، فضلًا عن تألق الحارس دينيس أونيانغو، المتوج بجائزة أفضل لاعب محلي في إفريقيا.

وحققت مصر الفوز الأول بالغابون، لترفع رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن غانا التي ضمنت الصعود إلى ربع النهائي، بينما تجمد رصيد أوغندا بلا نقاط، ليودع المنتخب المتوج بجائزة الأفضل في إفريقيا، منافسات الكان، في حين يأتي منتخب مالي في المركز الثالث بنقطة واحدة.

ويكفى المنتخب المصري تحقيق التعادل أمام غانا ليضمن تأهله إلى الدور ربع نهائي دون انتظار نتيجة مواجهة مالي وأوغندا لتفادي أي حسابات.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية