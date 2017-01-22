ليكنس: لدينا فرصة للتأهل و علينا استغلالها

أكد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جورج ليكنس هذا الأحد على ضرورة استغلال "الفرصة الصغيرة" المتاحة لفريقه من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا للأمم (كان-2017) عشية مواجهة السينغال سهرة الاثنين بفرانسفيل (الغابون) لحساب الجولة الثالثة و الاخيرة ضمن المجموعة الثانية.

و قال ليكنس في ندوة صحفية نشطها بملعب فرانسفيل: "علينا وضع جانبا مشاعر الخيبة بعد الانهزام أمام تونس و التركيز على المقابلة المهمة ضد السينغال.أمامنا فرصة صغيرة لكي نمر إلى الدور الثاني و علينا استغلالها. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز رغم أن مصيرنا ليس بين أيدينا".

و يتوجب على "الخضر" بنقطة وحيدة في الرصيد الفوز أمام السينغاليين الذين ضمنوا تأهلهم, وانتظار انهزام التونسيين ضد زيمبابوي وهو الاحتمال الوحيد الذي يجعل الجزائر تتأهل إلى الدور ربع النهائي

وأضاف التقني البلجيكي: "ارتكبنا الكثير من الأخطاء التي كلفتنا غاليا.لما تسلمت مهامي على رأس الفريق صرحت أن الكثير من العمل في انتظارنا. علينا المواصلة و المثابرة في العمل".

ويعاني المنتخب الجزائري من توالي الإصابات على تعداده حيث يغيب عن لقاء السينغال ما لا يقل عن ثلاثة عناصر أساسية هي المدافع بن سبعيني و المهاجم سوداني و حارس المرمى الأول مبولحي.

وأكد ليكنس غياب الحارس رايس وهاب مبولحي، والمهاجم العربي هلال سوداني، بداعي الإصابة، فيما أثار الشكوك بشان مشاركة المدافع رامي بن سبعيني، الذي يعاني من ألام بالركبة، بخلاف ياسين براهيمي الذي تعافى من إصابته .

" الجميع مسؤول وأطالب بمنحي مزيدا من الوقت "

ورفض البلجيكي جورج ليكنس ، الخوض في مستقبله على العارضة الفنية للخضر ، مطالبا بمنحه المزيد من الوقت لتنفيذ برنامج عمله وجعل "الخضر" منتخبا كبيرا في الفترة المقبلة.

وفي هذا الشأن قال: "كلنا مسؤولون. لا أحب أن أنهزم في مباراة لكرة القدم. لا أستطيع أن أكون راض تماما عن لاعبي فريقي. هناك بعض الأمور لم تكن بشكل جيد و علي إيجاد الحلول. كل هذا يأتي بالعمل".

وعقّب ليكنس : "عندما لا تفوز لا تكون سعيدا، صعب جدا تقبل الهزيمة وأنا اكره الخسارة. الجميع مسؤول، لست شابا حتى أتملص من المسؤولية، لدينا فريق جيد بإمكانه أن يصبح منتخبا كبيرا. شيئا فشيئا سنعود إلى المستوى المطلوب، سنواصل العمل وأنا أثق في العمل الذي أقوم به".

وأضاف التقني البلجيكي:"التحدي صعب، ليس في ظرف شهرين يمكن تغيير كل الأشياء. المنتخب سيفوز في المستقبل. لا أؤمن بالمعجزة وإنما فقط بالعمل الذي أقوم به وما يقوم به من حولي، انأ أفكر دوما في العمل والتحضير للمباراة المقبلة".

وأشار ليكنس، إلى أنه لو لم يثق في إمكانيات المنتخب الوطني، لما قرر العودة للإشراف عليه مجددا.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج



