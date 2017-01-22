كــان 2017 .. مـصبــاح : "لا يجب أن نستسلم وسنلعب أوراقنا حتى النهاية "

لا زال الظهير الأيسر للمنتخب الجزائري لكرة القدم جمال مصباح يؤمن بحظوظ "الخضر" في التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا للأمم (كان-2017) الجارية بالغابون رغم أن مصير الفريق لم يعد بين يديه 24 ساعة قبل مواجهة السينغال سهرة الاثنين بفرانسفيل لحساب الجولة الثالثة و الاخيرة ضمن المجموعة الثانية.

وقال لاعب كروتون الايطالي الأحد في ندوة صحفية بملعب فرانسفيل "لقد نسينا الهزيمة أمام تونس. تنتظرنا مقابلة صعبة ضد السينغال لابد من الفوز بها مع تمني إنتصار زيمبابوي على تونس. لدينا البعض من الحظوظ لكي نتأهل. لايجب أن نستسلم وسنلعب أوراقنا حتى النهاية".

وتابع مصباح : "ليس لدينا خيارات كثيرة الآن لكنني متيقن أن الفريق سيكون أقوى في الأوقات الصعبة. لنا من الامكانيات ما يسمح لنا بالانتفاض. هذه قناعة".

وأبدى مدافع "الخضر" ثقة كبيرة قائلا: "نؤمن دوما بفرصتنا لأننا لم نخسر بعد كل شيء. علمتنا كرة القدم أنه علينا البقاء واقفين رغم الهزيمة".

وفي تحليله لأداء المنتخب منذ إنطلاق المنافسة يعتبر مصباح أن التشكيلة الوطنية تفتقد للثقة، موضحا أن "الفريق غير متعود على الهزائم. تنقصنا الثقة التي يجلبها لنا فوز واحد و سترون كيف تعود الامور إلى نصابها. لدينا نصيب من المسؤولية في ما يحصل. سنقوم بحصيلة بعد مقابلة السينغال".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج