الرئيس بوتفليقة يستقبل رئيس حركة النهضة التونسية

22/01/2017 - 17:39استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا الأحد بالجزائر العاصمة رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي. وجرى اللقاء بحضور وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ووزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل. أوسمة: الرئيس بوتفليقة, النهضة التونسية طالع ايضاً الرئيس بوتفليقة : الجزائر في مأمن من تقلبات أسعار النفط بفضل التدابير الاقتصادية... الرئيس بوتفليقة يكلف تبون بضمان نيابة وزارة التجارة مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و... الرئيس بوتفليقة يتقدم بأطيب التهاني للشعب الجزائري بمناسبة السنة الجديدة 2017