الرئيس بوتفليقة يستقبل رئيس حركة النهضة التونسية

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا الأحد بالجزائر العاصمة رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي.

وجرى اللقاء بحضور وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ووزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.