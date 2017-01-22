تبون:نحو منع استيراد كل أنواع الحمضيات خلال موسمها

أعطى وزير السكن و العمران و المدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون هذا الأحد تعليمات لمنع استيراد كل أنواع الحمضيات خلال موسمها حسب بيان للوزارة.

وخلال اجتماع تنسيقي موسع بوزارة التجارة ألح الوزير على ضرورة اتخاذ كافة التدابير "لمنع استيراد كل أنواع الحمضيات خلال موسمها ومهما كان مصدرها" يوضح ذات المصدر.

وابرز تبون خلال اللقاء وجوب العمل على تقليص فاتورة الواردات خصوصا مع وجود منتجات محلية ذات جودة مماثلة لتلك المستوردة لافتا إلى أهمية تطبيق مقاييس صارمة على المنتجات المستوردة, حسب البيان.

كما شدد على اهمية تحديد مقاييس و معايير صارمة فيما يخص المنتجات المستوردة خصوصا المنتجات الكهرومنزلية و الالكترونية و مختلف المنتجات الأخرى ذات الاستهلاك الواسع حيث منح مهلة شهر لتحديد هذه المعايير.

وأوضح أنه سيتم مستقبلا التعامل وفق هذه المقاييس في مجال الاستيراد يضيف المصدر.

كما وجه تبون تعليمات لإطارات الوزارة تقضي بتكثيف العمل والتنسيق المحكم للقضاء على كل العوائق التي يعرفها القطاع خدمة لمصالح المواطنين وفق البيان.