استئناف حركة العبور في معبر رأس اجدير الحدودي المشترك بين ليبيا وتونس بعد توقف لنحو شهرين

استؤنفت اليوم الاحد حركة العبور فى معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا و تونس بعد توقفها لنحو شهرين, وفق ما أعلنه مصدر مسؤول.

وأوضح المتحدث باسم معبر رأس اجدير حافظ معمر (ليبي) أن "المعبر شهد استئناف تنقل المسافرين بين البلدين بعد توقفها لنحو شهرين إثر احتجاجات شهدتها بلدة بن قردان الحدودية مع ليبيا ".

وأضاف معمر أن هذا الاستئناف وفتح المعبر جاء استكمالا لتنفيذ بنود الاتفاق المشترك مع الجارة التونس بشأن إعادة تنقل رعاياها وفق آلية رسمية تضمن دخولهم للأراضي الليبية دون السماح لهم بنقل الوقود والسلع المدعومة بالعملة الصعبة.

وكان معبر رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس شهد توقف حركة العبور منذ نهاية نوفمبر العام الماضي بسبب رفض الجانب الليبي للمسافرين والتجار التونسيين نقل بضائع ليبية مدعومة حكوميا إلى تونس كونها كلفتهم ملايين الدولارات.

وإثر هذا القرار قام سكان بلدة بن قردان التونسية بمنع المسافرين الليبيين من دخول تونس وقاموا بإطلاق حركة احتجاجية واعتصام مفتوح أمام المعبر مطالبين السماح لهم بنقل بضائع ليبية إلى بلادهم.