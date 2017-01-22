كــــان 2017 : بوركينا فاسو والكاميرون يتأهلان لربع النهائي

حسم منتخبا بوركينا فاسو والكاميرون تأهلهما للدور ربع النهائي من نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالغابون في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى ، التي شهدت وداع الغابون البلد المضيف من الدور الأول إلى جانب غينيا بيساو.

وحقق منتخب بوركينا فاسو فوزًا على غينيا بيساو بنتيجة (2-0) على ملعب فرانسفيل، بينما تعادل الكاميرون مع الغابون بدون أهداف على ملعب دانجوندجي الذي شهد الإثارة إلى غاية اللحظات الأخيرة من المباراة ، حينما أضاعت الغابون فرصة خرافية ، بعدما سدد موانغا كرة سريعة ارتدت من القائم وعادت أمام ندونغ الذي سددها للمرمى لكن الحارس أنقذها وهو ملقى على الأرض لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي الذي خدم الأسود غير المروضة لتتأهل إلى الدور الثاني وإقصاء صاحب الأرض والجمهور منتخب الغابون.

بينما سجل ثنائية بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو كل من رودينيسلون "هدف بالخطأ في مرماه" وبيرتراند طراوري في الدقيقتين 12 و58 من عمر المباراة.

وتصدر منتخب بوركينا فاسو جدول برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف مع الكاميرون برصيد 5 نقاط في المركز الثاني، في حين ودعت الغابون "المستضيفة" المنافسة ، بعد احتلال المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما تذيلت غينيا بيساو المجموعة بنقطة واحدة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا بوركينا فاسو والكاميرون مع صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعة الثانية، التي تضم السنغال وتونس والجزائر وزيمبابوي، علمًا بأن السنغال ضمنت التأهل لربع النهائي.