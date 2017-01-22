تقلبات جوية : غلق 43 طريقا وطنيا وولائيا أمام حركة المرور

أكدت مصالح الدرك الوطني هذا الأحد في بيان لها أن 20 طريقا وطنيا و 23 طريقا ولائيا مغلقة أمام حركة المرور بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها عدة مناطق من شمال البلاد.

وأوضح البيان أنه نتيجة للاضطراب الجوي الذي بدأ يوم الجمعة الماضي والذي مس الجهة الغربية للوطن ثم المناطق الوسطى والشرقية، تأثرت حالة شبكة الطرقات عبر أقاليم 17 ولاية. ويتعلق الأمر بكل من تلمسان, عين الدفلى, الأغواط، البيض،الأغواط، جيجل، سطيف، البويرة، تيزي وزو، بجاية، ميلة،قالمة، برج بوعريرج، باتنة، المسيلة، الشلف ومعسكر.

وبغية إعادة فتح هذه الطرقات أمام حركة المرور، تقوم المصالح المعنية رفقة عناصر الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي بإزالة الثلوج من المسالك المذكورة.

وأشار نفس المصدر إلى أن الولايات الأكثر تضررا هي تلمسان، البيض، عين الدفلى، البويرة، المسيلة وسطيف، في حين أن الطرق الوطنية 33, 30 و15 العابرة لأقاليم ولايتي البويرة وتيزي وزو والطريقين الولائيين 41 و42 بولايتي المسيلة وبرج بوعريريج هي الأكثر تضررا.

وبخصوص حوادث المرور، أوضح البيان أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 60 آخرون في 17حادثا سجل خلال ال24 ساعة الأخيرة كان أخطرها بالجزائر العاصمة وسطيف.

وبالمناسبة تذكر مصالح الدرك الوطني مستعملي الطرق بضرورة تخفيض السرعة ومضاعفة مسافة الأمان بين المركبات.

كما تنصح كل من يتأهب للسفر أو التنقل، خاصة في الأجواء المناخية المماثلة، بتصفح الموقع الالكتروني "TARIKI.DZ''الذي يوفر معلومات آنية عن حالة شبكة الطرقات وأيضا الرقم الأخضر"1055" للاتصال عند أي طارئ.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية