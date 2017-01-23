مساهل يستقبل وفد ليبي عن منطقة مصراتة

استقبل وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل بالجزائر العاصمة وفدا هاما يضم مسؤولين بلديين بقيادة رئيس المجلس البلدي لمصراتة محمد شتيوي و كذا برلمانيين يمثلون منطقة مصراتة حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية يوم الاثنين.

و أوضح البيان أن "هذه الزيارة الإعلامية التي تندرج في إطار التشاور حول التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا تأتي تبعا للزيارات العديدة التي قام بها مسؤولون سياسيون و برلمانيون ليبيون للجزائر على ضوء جهود الجزائر من اجل الحوار بين الليبيين".

و أكد ذات المصدر أن اللقاء تمحور أساسا حول "السبل و الوسائل الكفيلة بدفع حل سياسي توافقي من خلال حركية الحوار الشامل بين الليبيين و المصالحة الوطنية".

و أشار البيان إلى أن السيد مساهل "جدد بالمناسبة موقف الجزائر لصالح تسوية سياسية للأزمة الليبية مذكرا بجهودها الدؤوبة بعيدا عن اي تدخل خارجي في هذا البلد الشقيق و الجار".

و أضاف ذات المصدر أن أعضاء الوفد الليبي "حيوا من جهتهم الدور الفعال و المتواصل للجزائر من أجل حل سياسي في إطار الاتفاق السياسي الليبي ليوم 17 ديسمبر 2015".