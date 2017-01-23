الدخول المهني دورة فيفري 2017:اقبال كبير على التسجيل بالمعهد الوطني المتخصص ببئر خادم

تحسبا للدخول المهني الجديد لدورة فيفري2017 انطلقت عملية التسجيلات لعروض التكوين المهني على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني كرار مولود ببئر خادم بالعاصمة حيث جندت كل الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية في تخصصات تصميم الأزياء التجميل والحلاقة.

وقد عرف المعهد إقبالا كبيرا من خلال اقتراحه تخصصين للتكوين لدورة فيفري 2017 لمدة ثلاثين شهرا حيث قالت في هذا السياق نائبة مديرة الدراسات والتربصات بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببئر خادم أنيسة لغوم إنه "تم فتح فرع تخصص تصميم أزياء،تجميل وحلاقة مبرزة أن هذا المعهد يعرف اقبالا معتبرا من كل ولايات الوطن".

هذا واتخذ المعهد كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التسجيلات للراغبين في التكوين وضمان مستقبلهم.

من جهتها أوضحت رئيسة الإعلام والتوجيه بالمعهد الوطني سمية الهاشمي أن كل الأبواب مفتوحة أمام الشباب مباشرة للالتحاق بالمعهد مؤكدة أنه تم أخذ بعين الاعتبار التسجيلات عبر الانترنيت.

ويشار إلى أن المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني شرع في عملية التسجيلات من الثاني جانفي والى غاية الـ 18 فيفري الداخل.

المصدر:الإذاعة الجزائرية