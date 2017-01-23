محللون للإذاعة :المحادثات السورية بأستانة ستساهم في تحقيق نتائج ايجابية والاقتراب من حل الأزمة

بدأت هذا الإثنين بالعاصمة الكازاخستانية أستانة المحادثات بين الفرقاء السوريين، تحت رعاية موسكو وأنقرة و طهران، بهدف تعزيز الهدنة السارية منذ قرابة شهر في البلاد وتعبيد الطريق لإعادة بعث محادثات جنيف للسلام مطلع شهر فيفري المقبل.

وقال وزير الخارجية الكازاخستاني بعد افتتاح الجلسة الأولى العلنية في كلمة له نيابة عن رئيس البلاد إن "الوضع المعقد في سوريا يجذب الانتباه العالمي وهو ما ينبغي عليه الاعتراف بأن سفك الدماء المستمر في سوريا والذي استمر لنحو 6 سنوات لم يأت إلا بالمصائب على هذه المنطقة بأسرها والتي تعتبر تقاطع حضارات وثقافات مختلفة".

وأعرب عن ثقته في أن توفر محادثات السلام ظروفا مناسبة لكل الجهات المعنية لتتمكن من إيجاد حل مناسب للأزمة السورية، وذلك في إطار إتفاق حوارجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، متمنيا في الوقت ذاته لكافة الوفود المشاركة بأن تكون مفاوضات أستانة "فعالة" و"مثمرة".

ويتطلع المجتمع الدولي إلى تحقيق نتائج ملموسة في إجتماع أستانا الذي يدوم يومين من أجل تعزيز الهدنة السارية وإعادة بعث مفاوضات جنيف للسلام.

وفي هذا الجانب توقع رئيس المعهد العربي التركي للدراسات الإستراتيجية بانقرة الدكتور محمد عادل في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن إجتماع أستانة لن يأتي بالحل الكامل وإنما سيقترب من الحل معتقدا بامكانية تحقيق نتائج إيجابية أفضل من محادثات جنيف على اعتبار أن الطرفين التركي و الروسي لديهما حرصا شديدا على التقدم نحو تحقيق خطوات عملية فيما لم تخرج محادثات جنيف يضيف المتحدث عن الإطار العام لحل الأزمة ولم تأخذ الإطار التطبيقي لأي حل سياسي ممكن على محمل الجد .

من جهته اعتبر المحلل السياسي السوري طالب إبراهيم أن اجتماع استانة يعد بداية تمثل انطلاقة جديدة لمفاوضات أفضل وهو يعكس قناعة إقليمية و دولية لتغليب الحل اليساسي بعد فشل الخيار العسكري وفي حال صدقت النوايا حسب المتحدث فإن الإجتماع سينجح .

هذا وعبر الأمين العام الأممي انطونيو قوتيراز عن تفاؤله في أن تساعد المحادثات على تثبيت وقف إطلاق النار وتجميد الصراع ، مشيرا إلى أن الإجتماع لايستطيع صنع المعجزات لكنه بالمقابل بمقدوره فتح الطريق لإستئناف الحوار السياسي برعاية اممية ،فيما أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا هو الآخر عن أمله في أن تساهم محادثات أستانة في التحضير لجولة مقبلة من حوار السلام في جنيف.

ويهدف الاجتماع أساسا إلى "تعزيز" الهدنة التي تم التوصل إليها في ال 30 ديسمبر المنصرم مع المجموعات المسلحة غير المصنفة كتنظيمات إرهابية، ووقف القتال في البلاد بشكل نهائي، الأمر الذي سيوفر الأرضية المناسبة لإستئناف محادثات جنيف للسلام.

المصدر:الإذاعة الجزائرية+وكالة الأنباء الجزائرية