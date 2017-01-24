تحديد هوية الارهابي المقضى عليه مؤخرا بولاية جيجل

تم تحديد هوية الإرهابي الذي تم القضاء عليه خلال العملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم الجمعة الماضي بالميلية, ولاية جيجل, حسب ما أفاد به هذا الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار محاربة الإرهاب، وتبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 20 جانفي 2017, والتي أفضت إلى تحييد ارهابي خطير بمنطقة الحضرية بالميلية, ولاية جيجل (الناحية العسكرية الخامسة), تم تحديد هوية المجرم المقضى عليه، ويتعلق الأمر بالمسمى ت. جمال المكنى أبو شريح والذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1996".

وفي ذات السياق، "دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتيزي وزو (الناحية العسكرية الاولى) يوم 23 جانفي 2017, مخبأين للإرهابيين وورشة لصناعة المتفجرات وقنبلتين (02) ومدفعا تقليدي الصنع ومعدات تفجير، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتبسة (الناحية العسكرية الخامسة) عنصر دعم للجماعات الإرهابية".

من جهة أخرى، وفي إطارحماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، "حجز عناصر الدرك الوطني 25 كيلوغراما من الكيف المعالج بوهران (الناحية العسكرية الثانية)، فيما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار وعين قزام (الناحية العسكرية السادسة) 12 مهربا وحجزت مركبة رباعية الدفع و 5 قناطير من المواد الغذائية و10 مولدات كهربائية و10 مطارق ضغط".