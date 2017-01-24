Google يبدأ فعليا باختبار التطبيقات الفورية Instant Apps

قامت شركة غوغل Google في مؤتمرها السنوي الخاص بالمطورين Google I/O الذي أقيم في العام الماضي، بالكشف عن مفهوم جديد لتصفح المحتوى على الويب يدعى “Instant Apps” والمقصود من هذا هو أنه في حالة إذا كنت ترغب في استخدام تطبيق معين لمرة واحدة فقط، فسوف يكون بإمكانك ذلك من دون الحاجة إلى تثبيت التطبيق كاملا من خلال متجر Google Play Store

فعند النقر على إحدى نتائج البحث في محرك البحث Google، لنقل B&H Photo، فإن متجر Google Play Store سيعرض الجزء المرغوب فيه من التطبيق من دون الحاجة إلى تحميله وتثبيته على جهازك. وفي حالة B&H Photo، فسوف يكون بإمكانك التسوق في التطبيق حتى نهاية الجلسة.

وتعمل شركة غوغل بالفعل مع مجموعة من المطورين لتحسين تجربة التطبيقات الفورية ” Instant Apps ” لكل من المستخدمين والمطورين على حد سواء. وأعلنت غوغل اليوم أن هناك مجموعة صغيرة من التطبيقات الفورية الجاهزة للاختبار المحدود. والدفعة الأولى من تطبيقات Instant Apps تأتي من BuzzFeed و Wish و Periscope و Viki.

إذا كنت مطورا، فسوف تحتاج إلى إعادة هيكلة الموقع للسماح بتحميل الجزء المرغوب فيه من خلال متجر Google Play Store. في حين أن Instant Apps SDK ليس متاحا للعامة بعد، فبإمكان المطورين البدء في اتخاذ خطوات معينة لتجهيز تطبيقات Instant Apps للمستخدمين الجدد، والحاليين، والمستقبليين.