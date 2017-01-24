ارتفاع فاتورة واردات الأدوية خلال 2016

ارتفعت قيمة واردات الجزائر من المنتجات الصيدلانية خلال سنة 2016 بأكثر من 2 بالمائة مقارنة بسنة 2015 بينما عرفت الكمية الإجمالية المستوردة انخفاضا محسوسا حسب الجمارك الجزائرية.

وسجلت فاتورة المواد الصيدلانية المستوردة ارتفاعا إلى 02ر2 مليار دولار في 2016 مقابل 97ر1 مليار دولار في 2015 (4ر2 +%) حسب إحصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك.

بالمقابل سجلت الكميات المستوردة انخفاضا إلى 23.614,2 طن خلال سنة 2016 مقابل26.915,7 طن في 2015 أي بزيادة قدرها 12,26 %.

وحسب فئات المواد الصيدلانية ارتفعت قيمة واردات الأدوية ذات الاستعمال البشري إلى 1,9 مليار دولار مقابل1,87 مليار دولار في 2015 بزيادة قدرها 52ر1 % بينما سجلت كمية الواردات انخفاضا إلى 21.083,1 طن مقابل 24.561,2 طن (-1ر14 %).

كما ارتفعت فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية الموجهة للاستخدام البيطري بشكل كبير الى35,17 مليون دولار مقابل29,53 مليون دولار (+1ر19 %) رغم انخفاض كمية المنتجات المستوردة الى 661,5 طن مقابل 681,02 طن في 2015 (-85ر2% ).

وبلغت واردات المواد شبه الصيدلانية 81,38 مليون دولار (1.869,5طن) مقابل 68,67 مليون دولار (1.673,5 طن) أي بارتفاع قدره 18,52 % من حيث القيمة و ارتفاع بـ 11,71% في المائة من حيث الكمية.

يذكر انه في إطار سياسة ترشيد واردات الأدوية حدد قرار وزاري في ديسمبر 2015 قائمة المنتوجات الصيدلانية ذات الاستعمال البشري و المعدات الطبية المصنعة بالجزائر الممنوعة من الاستيراد.

ويتعلق الأمر بأدوية متعددة الاستعمالات و عددها 357 صنف دوائي و تشمل حبوب و مراهم جلدية و محاليل للحقن و التحميلات و مراهم للعيون و أنواع من الشراب الدوائي.

ويضاف إلى هذه القائمة 11 صنفا مدرجا ضمن المعدات الطبية المصنعة محليا تمنع من الاستيراد كالحقن و الضمادات و يكاربونات الموجهة لتصفية الدم .